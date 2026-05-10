Angola: L'ambassadeur au Nigéria invite les hommes d'affaires nigérians à investir à Bengo

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Nigéria, José Bamoquina Zau, a invité jeudi la communauté d'affaires nigériane à investir dans la province de Bengo afin d'intensifier les échanges techniques et économiques.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Nigéria, consulté par l'ANGOP vendredi, cette invitation a été formulée lors de l'intervention de l'ambassadeur au 3e Sommet international sur l'investissement pour le Plan de développement.

À cette occasion, l'ambassadeur a réaffirmé la volonté de la province de Bengo d'intensifier sa coopération économique cette année avec les entreprises de la ville de Nasarawa, en mettant l'accent sur le potentiel de l'agroalimentaire, du tourisme, de la formation et des échanges dans le secteur des hydrocarbures.

Lors de cet événement, le vice-président du Nigéria, Kashim Shettima Mustapha, a salué les efforts concertés déployés pour industrialiser Bengo grâce à des secteurs de développement ciblés dans l'agriculture, les mines, l'industrie manufacturière et les infrastructures.

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Il a déclaré que la ville de Nasarawa avait su transformer ses engagements en projets structurants qui ont transformé la perception des opportunités d'investissement et de la stabilité gouvernementale.

Le gouverneur de Nasarawa, Abdullahi Sule, a affirmé que la confiance des investisseurs nationaux et internationaux a incité son État à envisager avec ambition le Plan directeur gazier régional, qui façonnera sa trajectoire économique pour la prochaine décennie, synonyme d'héritage et de prospérité.

De 2019 à 2025, l'État de Nasarawa a investi plus de deux milliards de dollars dans les infrastructures, créant ainsi plus de 50 000 emplois pour les jeunes et se classant parmi les dix premières destinations d'investissement de la République fédérale du Nigéria.

L'événement a mis en lumière les opportunités d'affaires offertes par le potentiel économique, culturel et touristique de l'État de Nasarawa, qui a conclu un accord de jumelage avec la province de Bengo en décembre 2025, signé par la gouverneure provinciale, Maria Antónia Nelumba.

Le 3e Sommet international de l'investissement de Nasarawa s'est tenu sous le thème « Transitions audacieuses : bâtir un héritage pour un avenir durable », avec la participation de chefs d'entreprise locaux et d'investisseurs internationaux qui ont signé de nombreux accords d'investissement.

Des ministres fédéraux, des investisseurs internationaux, des partenaires multilatéraux, des chefs d'entreprise locaux et des représentants de secteurs spécifiques de l'agroalimentaire ont participé à l'événement.