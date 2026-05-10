Angola: Le Tourisme s'impose comme un secteur stratégique de diversification économique

Moçâmedes ( — Le directeur adjoint de l'Infotur, Nuno Matos, a déclaré vendredi à Moçâmedes, dans la province de Namibe, que le tourisme est un secteur stratégique de diversification de l'économie nationale et un outil essentiel pour la création d'emplois, la promotion des investissements privés, la valorisation du patrimoine culturel et le développement durable des communautés.

S'exprimant lors d'un atelier sur la sensibilisation à l'assurance dans le secteur du tourisme en Angola, le responsable a souligné que le pays possède un vaste potentiel touristique, fondé sur la diversité de ses paysages naturels, la richesse culturelle de sa population, l'étendue de son littoral et l'immense patrimoine historique et environnemental présent dans diverses régions du pays.

Dans sa présentation, il a déclaré que les données les plus récentes témoignent de signes encourageants de croissance dans le secteur touristique angolais, portée par l'augmentation progressive du nombre de visiteurs, le dynamisme de l'activité hôtelière et le renforcement des infrastructures de services touristiques.

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« Cette croissance contribue à la création d'emplois et au renforcement de l'économie locale, valorisant le potentiel touristique de notre pays et consolidant le tourisme comme un secteur stratégique pour le développement durable, la diversification économique et la promotion de l'Angola sur la scène régionale et internationale », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que la croissance du tourisme exige également un renforcement des capacités de prévention, de gestion des risques et de protection des infrastructures.

« Actuellement, le secteur touristique mondial contribue à hauteur d'environ 11 000 milliards de dollars au PIB mondial, ce qui représente une formidable opportunité pour nous de participer à ce secteur porteur de développement », a-t-il souligné.

Selon Nuno Matos, l'Afrique, bien que ne contribuant qu'à hauteur de 4,5 % à la croissance du secteur touristique, a connu la plus forte progression et est actuellement le continent où le tourisme connaît la plus forte croissance, avec un taux de 7,8 %.

Pour en tirer pleinement profit, selon le responsable, il est nécessaire d'améliorer l'organisation du secteur.

Le programme « Simplifier le tourisme » a d'ailleurs été mis en place afin de créer les conditions administratives nécessaires à son développement.