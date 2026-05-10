Congo-Brazzaville: Numérique - Accélérer la digitalisation des administrations

Au nombre des orientations du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors du tout premier Conseil des ministres, le 6 mai, figure la mise en place d'une « task force » afin de réaliser sans délai la digitalisation des administrations en priorisant les régies financières pour optimiser les ressources de l'État.

Autres urgences soulignées par le chef de État, la mise en oeuvre rapide du projet de réhabilitation du Chemin de fer Congo Océan récemment lancé ; la réalisation du corridor 13 et des voies de communication routières afférentes, afin de désenclaver l'arrière-pays et de connecter le Congo aux États voisins, avec une priorité donnée aux axes Ouesso-Pokola et pont sur la Sangha, ainsi que les tronçons Epéna-Impfondo jusqu'à la frontière avec la Centrafrique et Dolisie Ndendé vers la frontière du Gabon.

Le peuple attend également une meilleure desserte en électricité, grâce notamment à la réhabilitation en cours de la ligne très haute tension Pointe-Noire-Brazzaville. Le président de la République a évoqué, par ailleurs, la remise effective des installations électriques prêtes dans la ville de Mossaka et la réalisation rapide de la desserte en électricité des localités comme Louingui, Boko et Loumo.

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Les objectifs de production d'eau potable sont aussi une urgence pour laquelle le gouvernement a été instruit. Ces objectifs sont notamment liés à l'exécution du plan Mattei pour l'Afrique et à la réflexion à mener sur la réhabilitation de l'hydraulique rurale, qui avait permis en son temps de réaliser 2500 forages dans des localités et villages à travers le pays.

Le chef de de l'État, pour cela, a exhorté les membres du gouvernement de l'accélération à se comporter comme une équipe dont la motivation, l'allant, la détermination et l'énergie doivent tout entiers être orientés vers la satisfaction des attentes de la population congolaise. C'est à ce prix, et seulement à celui-ci, que les projets approuvés par les Congolaises et Congolais pourront être réalisés et aboutir. Le président Denis Sassou N'Guesso a insisté sur l'importance de ces principes, qui doivent désormais marquer l'action quotidienne des pouvoirs publics à l'aube du quinquennat qui démarre.

Le président Denis Sassou N'Guesso a indiqué « que le peuple ayant fait sa part » en lui accordant sa confiance, il convenait à présent que le président de la République et son gouvernement fassent également leur part, c'est-à-dire rendent effective la mise en oeuvre du projet de société, indique le compte rendu du Conseil des ministres.