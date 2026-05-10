Ile Maurice: Les élèves de Maurice et Rodrigues se mobilisent pour la planète

Dans le cadre des Global Action Days 2026, des élèves de plusieurs établissements scolaires à Maurice et à Rodrigues ont participé à une initiative internationale pour promouvoir la protection de l'environnement et une alimentation plus durable.

Ce programme est porté par la Foundation for Environmental Education (FEE), un réseau international présent dans plus de 150 pays, qui encourage les jeunes à passer de la sensibilisation à l'action concrète en faveur du développement durable. À Maurice et à Rodrigues, Reef Conservation assure la coordination du programme Eco-Schools, qui accompagne les établissements scolaires dans la mise en place d'actions environnementales structurées et participatives.

Selon Lisa Tang Chong, Head of Education chez Reef Conservation, l'objectif principal est de transformer les élèves en acteurs du changement. Elle souligne que l'engagement des jeunes est plus fort lorsqu'ils participent activement aux projets et qu'ils sont impliqués dans la recherche de solutions. Cette année, les collèges Patten ont mobilisé plus de 500 élèves autour de cinq activités éducatives axées sur la durabilité alimentaire et la protection de l'environnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec l'activité Palette of Plenty, les élèves ont découvert l'importance d'une alimentation variée, colorée et composée de produits frais, locaux et de saison. L'objectif était de montrer qu'une assiette équilibrée contribue à la fois à la santé et à la préservation de l'environnement. L'activité Legume Legends a mis en avant les légumineuses et céréales telles que lentilles, pois chiches et haricots secs, reconnues pour leur valeur nutritionnelle et leur faible impact écologique.

Dans Recipes with Roots, les élèves ont revisité des recettes traditionnelles en lien avec leur patrimoine culturel, tout en étant sensibilisés à la réduction du gaspillage alimentaire et à l'utilisation responsable des ingrédients. L'activité Mapping my Meal a permis aux élèves de retracer le parcours des aliments depuis leur origine jusqu'à leur consommation. Cette approche a mis en lumière la dépendance de Maurice aux importations alimentaires et leurs conséquences environnementales.

Enfin, Label it Right a sensibilisé les élèves à la lecture des étiquettes alimentaires, afin de mieux comprendre la composition des produits et encourager des choix plus sains et responsables. Une approche éducative tournée vers l'action. Au-delà de la sensibilisation, ces activités visent à développer des compétences pratiques chez les élèves. Les responsables du programme estiment que cette approche favorise la prise de conscience, mais aussi l'autonomie et l'esprit critique des jeunes face aux enjeux environnementaux.

Les Global Action Days permettent ainsi de renforcer le rôle des élèves en tant qu'acteurs engagés dans la transition écologique, capables d'agir à la fois dans leur école et dans leur communauté.

Le saviez-vous ?

Les Global Action Days 2026 mobilisent des participants dans plus de 150 pays autour du lien entre climat, alimentation durable et protection de la planète. Plus de 347 000 participants sont déjà enregistrés à travers le monde Les activités se déroulent du 22 avril au 6 mai 2026. Les élèves sont encouragés à partager leurs actions sur les réseaux sociaux via les plateformes de la FEE. Cinq grandes thématiques structurent le programme : alimentation durable, légumineuses, recettes traditionnelles, traçabilité des aliments et lecture des étiquettes. L'objectif est de relier l'éducation au climat à des actions concrètes dans les écoles et les communautés.