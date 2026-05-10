Ile Maurice: Une septuagénaire porte plainte pour violences et extorsion contre un sergent de police

9 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une Curepipienne de 70 ans a fait une déposition au poste de police de Rose-Belle, faisant état de faits particulièrement graves impliquant un sergent de police en poste à Curepipe. La victime dit entretenir depuis 2023 une relation sentimentale avec ce fonctionnaire âgé de 56 ans. Au fil des mois, leur relation aurait progressivement pris une tournure coercitive, l'homme lui réclamant à plusieurs reprises des sommes d'argent importantes. Cédant à ses pressions, elle lui aurait remis au total Rs 800 000, via des virements bancaires et transferts par application mobile. Ses tentatives répétées de récupérer cet argent se seraient heurtées à des esquives et prétextes variés.

La situation aurait ensuite basculé vers la violence physique. La déclarante affirme avoir subi, à deux reprises - en mars, puis en avril 2026 - des gifles au visage, des tiraillements de cheveux et des coups de pied. L'un de ces épisodes se serait déroulé à bord du véhicule de son agresseur présumé, sur une route isolée aux abords de Rose-Belle, où ce dernier lui aurait tenu des propos menaçants en créole avant de lui confisquer son téléphone portable et d'en effacer l'intégralité des conversations.

Lors d'une autre altercation à son domicile, l'homme lui aurait ordonné d'éteindre ses caméras de surveillance avant de quitter les lieux. La victime précise également qu'il lui a adressé à plusieurs occasions des contenus à caractère pornographique via une application de messagerie. C'est la crainte pour sa sécurité qui aurait poussé la septuagénaire à ne pas se manifester plus tôt. Elle indique désormais sa volonté de produire ses relevés bancaires pour faciliter l'enquête.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.