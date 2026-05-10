Ile Maurice: Une septuagénaire porte plainte pour violences et extorsion contre un sergent de police

Une Curepipienne de 70 ans a fait une déposition au poste de police de Rose-Belle, faisant état de faits particulièrement graves impliquant un sergent de police en poste à Curepipe. La victime dit entretenir depuis 2023 une relation sentimentale avec ce fonctionnaire âgé de 56 ans. Au fil des mois, leur relation aurait progressivement pris une tournure coercitive, l'homme lui réclamant à plusieurs reprises des sommes d'argent importantes. Cédant à ses pressions, elle lui aurait remis au total Rs 800 000, via des virements bancaires et transferts par application mobile. Ses tentatives répétées de récupérer cet argent se seraient heurtées à des esquives et prétextes variés.

La situation aurait ensuite basculé vers la violence physique. La déclarante affirme avoir subi, à deux reprises - en mars, puis en avril 2026 - des gifles au visage, des tiraillements de cheveux et des coups de pied. L'un de ces épisodes se serait déroulé à bord du véhicule de son agresseur présumé, sur une route isolée aux abords de Rose-Belle, où ce dernier lui aurait tenu des propos menaçants en créole avant de lui confisquer son téléphone portable et d'en effacer l'intégralité des conversations.

Lors d'une autre altercation à son domicile, l'homme lui aurait ordonné d'éteindre ses caméras de surveillance avant de quitter les lieux. La victime précise également qu'il lui a adressé à plusieurs occasions des contenus à caractère pornographique via une application de messagerie. C'est la crainte pour sa sécurité qui aurait poussé la septuagénaire à ne pas se manifester plus tôt. Elle indique désormais sa volonté de produire ses relevés bancaires pour faciliter l'enquête.