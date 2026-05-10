Ile Maurice: Les PME réclament un environnement plus favorable

En marge du Budget 2026-2027, les petites et moyennes entreprises (PME) ont exposé leurs principales difficultés à Aadil Ameer Meea, ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, lors d'une rencontre avec la Small and Medium Enterprises Federation (SMEF).

Les représentants de la fédération ont évoqué les pénuries de main-d'oeuvre, des procédures administratives jugées «inadaptées» ainsi qu'une concurrence étrangère qualifiée de plus en plus agressive.

La SMEF a précisé ne pas réclamer d'aides financières directes de l'État, mais plutôt un environnement plus propice au développement des PME locales. Parmi les principales préoccupations soulevées figure le recrutement de travailleurs étrangers. Selon la fédération, plusieurs secteurs peinent à maintenir leur capacité de production en raison d'un manque persistant de main-d'oeuvre locale.Elle estime également que les procédures liées aux permis de travail restent «longues et coûteuses», particulièrement pour les petites structures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les représentants des PME ont aussi plaidé pour une adaptation du cadre réglementaire. Selon eux, les mêmes exigences administratives ne devraient pas s'appliquer indistinctement aux grandes entreprises et aux petites structures, qui disposent de moyens humains et financiers plus limités. La question des importations a également occupé une place importante dans les discussions. La SMEF dénonce une concurrence jugée «déloyale» de certains produits importés vendus à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs locaux, soumis à des normes de qualité et de conformité plus strictes. Dans ce contexte, la fédération demande un renforcement des contrôles sur certaines importations afin de préserver la compétitivité des entreprises mauriciennes.

Le secteur des Genuine Mauritian Arts & Crafts a également été abordé. La SMEF souhaite une meilleure reconnaissance économique de cette activité liée au tourisme ainsi qu'une protection accrue de symboles associés à l'identité mauricienne, notamment le dodo, la carte de l'île ou le drapeau national.

L'accès au financement figure enfin parmi les principales préoccupations des PME, la fédération estimant que les conditions d'accès au crédit «demeurent difficiles». Les propositions formulées lors de cette rencontre devraient alimenter les consultations menées dans le cadre de la préparation du prochain Budget 2026-2027.