Ile Maurice: Aider les visiteurs à choisir leurs projets immobiliers et de construction

9 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

La troisième édition de l'Immobilier & Construction Convention s'est ouverte hier, vendredi 8 mai, au Caudan Arts Centre, en présence de Shakeel Mohamed, ministre du Logement et des terres.

Organisé par Business Magazine, publication de La Sentinelle Ltd (LSL), cet événement réunit 30 exposants du secteur immobilier et de la construction sur deux jours, les 8 et 9 mai, offrant aux visiteurs des solutions complètes pour concrétiser leurs projets.

∎ Le ministre Shakeel Mohamed, en compagnie d'Areff Salauroo, CEO de LSL, du lord-maire de Port-Louis, Aslam Hossenally, de Philippe Forget, président du conseil d'administration de LSL, et de Shenaz Busguth, directrice de Business Publications Ltd, a visité le salon et dialogué avec les différents exposants.

Ce qui distingue cette manifestation, c'est son approche pratique : les visiteurs avancent concrètement dans leurs projets en comparant les offres et en obtenant des conseils directs auprès des exposants.

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Lors de son allocution, le ministre Mohamed a insisté sur la responsabilité sociale des promoteurs. Il a souligné que cette responsabilité s'étend à ceux qui n'ont pas les moyens de se loger. «Si nous recherchons le profit et la richesse par le développement, nous devons aussi partager nos gains avec ceux qui en ont besoin», a-t-il déclaré, appelant à des discussions constructives plutôt que superficielles.

Par ailleurs, il a encouragé l'exploration de pratiques éprouvées dans d'autres régions, mais adaptées au contexte mauricien et en privilégiant l'inclusion. «La collaboration est essentielle. Notre succès doit être collectif et concerner l'nsemble de la nation et pas seulement certaines régions. C'est seulementainsi que nous pourrons bâtir une île Maurice véritablement meilleure», a-t-il affirmé.

Areff Salauroo, Chief Executive Officer (CEO) du groupe LSL, a affirmé que le secteur de la construction est un moteur majeur de la croissance économique, créateur d'emplois et indicateur stratégique de la santé économique du pays. Il a également souligné que la construction durable représente une transition écologique et un levier de croissance verte.

Selon lui, l'un des principaux objectifs du salon est de proposer les meilleures solutions pour concrétiser les projets, tout en permettant aux visiteurs de comparer les offres et de bénéficier de conseils personnalisés.

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