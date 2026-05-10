Près de deux ans après son impressionnante mobilisation électorale au stade Caroline Faye de Mbour, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye effectue ce week-end un retour hautement symbolique dans ce bastion de la Petite-Côte ce dimanche 10 mai.

Dans un contexte de divergences ouvertes avec Ousmane Sonko et plusieurs responsables du Pastef, ce meeting de « Sargal » apparaît comme un test politique majeur pour le chef de l'État et ses alliés de la coalition « Diomaye Président », à l'approche des prochaines échéances municipales.

Jour de vérité pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et ses alliés de la coalition « Diomaye Président ». Près de vingt-six mois après la mobilisation « déferlante » du 22 mars 2024 dans un stade Caroline Faye de Mbour plein à craquer, lors de la clôture de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024, Bassirou Diomaye Faye va effectuer son retour dans ce mythique stade de la capitale de la Petite-Côte, où il avait, aux côtés de son mentor Ousmane Sonko, prononcé un discours exposant ses engagements en faveur de la rupture, de la souveraineté et de la transparence. Toutefois, l'ancien secrétaire général du parti au pouvoir, le Pastef, désigné candidat de substitution par Ousmane Sonko après l'invalidation de sa candidature à cette élection de mars 2024, ne sera pas accompagné uniquement de ce dernier lors de cette première apparition à l'occasion du meeting de « Sargal » organisé dans son propre fief.

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En divergence ouverte avec Ousmane Sonko et certains responsables du Pastef, le président Diomaye, qui semble désormais décidé à prendre en main son destin politique avec les alliés de la coalition « Diomaye Président », a prévu de prononcer un discours dans lequel il va « défendre son bilan et appeler à l'unité nationale », selon l'annonce faite le 4 mai dernier par Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce et membre de ladite coalition. « Le président va revenir à Mbour, justement, pour faire le bilan. Il ne vient pas à Mbour pour faire des promesses. Il vient pour présenter des solutions opérationnelles, après avoir dit ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire pour le Sénégal », a précisé Dr Serigne Guèye Diop lors d'un point de presse organisé en prélude à ce rassemblement. Il faut donc dire que cette prise de parole du président de la République, dans un contexte de fortes divergences avec sa famille politique, le Pastef, est très attendue.

Outre le chef de l'État, ce rassemblement constitue également un test grandeur nature pour Aminata Touré, ancien Premier ministre du président Macky Sall, dont la désignation par le président Diomaye comme superviseur général de la coalition « Diomaye Président », à la place de l'actuelle déléguée générale de la DER/FJ, Aïda Mbodj, a accentué les divergences entre le chef de l'État et ses camarades du Pastef. En effet, ce meeting de « Sargal » constitue également la première démonstration de force des alliés du président Diomaye en perspective des prochaines élections municipales, après leur première assemblée générale tenue le samedi 7 mars 2026 à Dakar.