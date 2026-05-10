Maroc/Sénégal: CAN U17 Maroc 2026 - Lamine Sané fait le point avant le coup d'envoi de la compétition

Au lendemain de la victoire (1-0) des Lionceaux sur la Tunisie au Stade Hammam, le sélectionneur du Sénégal revient sur les différentes phases de la préparation et affiche les ambitions du Sénégal.

Vainqueur de la Tunisie en match de préparation, les Lionceaux sont dans la dernière phase de leur préparation pour la CAN U17. Le sélectionneur Lamine Sané s'est exprimé au micro de la FSF TV pour faire le point. « Je trouve que c'est une bonne chose pour notre équipe de jouer ce match amical contre la Tunisie. La Tunisie est une formation au profil similaire à l'Algérie avec qui nous partageons notre groupe. Donc ce match nous a permis d'avoir un avant-goût de ce que va nous proposer l'Algérie et aussi de sortir de notre zone de confort », a confié le sélectionneur des Lionceaux U17, Lamine Sané au micro de la FSF TV.

Le Sénégal fait partie des sélections attendues au Maroc pour cette édition de la CAN U17. Et cela, Coach Lamine Sané en est conscient même s'il évite de mettre la pression sur ses protégés. « Je crois la CAN est un trophée majeur et aujourd'hui que ça soit chez les A comme chez les jeunes, la CAN a vraiment pris de l'ampleur. Prendre part à cette compétition va nous permettre de nous situer par rapport aux autres équipes africaines. Pour ma part, c'est un honneur de pouvoir représenter cette sélection U17 », a conclu le technicien et ancien international sénégalais.

À noter qu'une ultime rencontre opposera les poulains de l'ancien capitaine des Lions du Sénégal aux Léopardeaux (RDC ), le lundi 11 Mai à 17h00 à Rabat.

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