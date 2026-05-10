En conférence de presse avant le déplacement d'Everton sur la pelouse de Crystal Palace, David Moyes a donné des nouvelles rassurantes concernant Idrissa Gana Gueye, absent lors du nul spectaculaire face à Manchester City (3-3).

Le milieu de terrain sénégalais, touché à l'entraînement avant la rencontre face aux Citizens, n'a toujours pas repris les séances collectives avec les Toffees. Une absence qui suscite forcément des inquiétudes, alors qu'Everton reste pleinement engagé dans la course à une qualification européenne pour la saison prochaine. Toutefois l'entraîneur David Moyes a toutefois tenu à rassurer sur l'état de santé de son joueur. Le technicien écossais assure que la blessure du milieu sénégalais n'est pas grave, même si son retour à l'entraînement se fait encore attendre. « Il n'a pas encore repris l'entraînement, mais il va bien. Ce n'est pas une blessure grave, donc nous espérons qu'il sera de retour bientôt. »

Des propos qui confirment que la blessure d'Idrissa Gana Gueye n'est pas jugée sérieuse, même si sa présence contre Crystal Palace ce dimanche reste encore incertaine. Véritable pilier de l'entrejeu d'Everton cette saison, l'international sénégalais demeure un élément important dans le dispositif de David Moyes.