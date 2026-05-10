Angola: La ministre des Finances souligne l'importance de la rigueur pour une transformation durable du secteur public

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a déclaré ce vendredi à Luanda que la rigueur était une condition indispensable à une transformation durable du secteur public angolais.

Lors de son discours de clôture au 15e Conseil consultatif du ministère des Finances, Mme Daves a affirmé que la réunion avait renforcé la prise de conscience institutionnelle de la nécessité de conjuguer discipline, innovation et transparence dans la gestion des ressources publiques.

« La rigueur n'est pas un obstacle à la transformation, mais la condition d'une transformation durable », a-t-elle déclaré, insistant sur l'importance de trouver des moyens plus efficaces et plus pertinents de mettre en oeuvre les principes déjà établis.

La ministre a réaffirmé que la devise de la rencontre, « Rigueur et innovation au service de l'Angola », devait dépasser le cadre théorique et se refléter dans la pratique quotidienne de l'institution, de la planification à la mise en oeuvre et à la communication des politiques publiques.

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Elle a souligné que le Conseil consultatif avait évolué, passant d'un simple espace de débat à un rôle plus actif en matière de suivi, de responsabilisation et d'exécution des décisions.

La gouvernante a également insisté sur la nécessité d'assurer la continuité de la mise en oeuvre des orientations issues de la réunion, ainsi que du suivi des actions et du rehaussement des normes de performance dans le secteur public.

Elle a ajouté que l'exercice de la fonction publique exige des compétences techniques, de l'intégrité, de la discipline et un sens des responsabilités, rappelant que chaque décision administrative a un impact direct sur la vie des citoyens.

« Nous ne devons pas oublier que derrière chaque processus se cachent des personnes réelles avec des besoins réels », a-t-elle exhorté, appelant à une action guidée par l'éthique, le sens du devoir et la responsabilité.

Parmi les participants à cette rencontre de deux jours figuraient des professionnels du secteur qui ont discuté de stratégies d'amélioration de la gestion publique, axées sur l'efficacité, l'innovation et le renforcement de la responsabilisation institutionnelle.