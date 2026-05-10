Angola: La littérature est une « force silencieuse et puissante »

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio da Fonseca, a souligné ce vendredi à Luanda le rôle de la littérature comme « force silencieuse mais puissante » ayant servi de fondement à la conquête de l'indépendance nationale.

Le gouvernant s'exprimait lors du lancement du recueil littéraire "Angola 50 Livros, 50 Autores" (Angola 50 Livres, 50 Auteurs), dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, fêté le 11 novembre dernier.

Selon le responsable, l'histoire du pays ne se résume pas aux faits politiques et aux batailles militaires, mais s'enrichit également de la production intellectuelle de ceux qui ont contribué à forger l'idée de nation.

« La littérature était un champ de bataille intellectuel où s'est déroulée la lutte contre la domination coloniale », a-t-il souligné.

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Dionísio da Fonseca a rappelé le rôle des mouvements culturels, comme celui de la Casa dos Estudantes do Império (Maison des Étudiants de l'Empire) à Lisbonne, berceau de la conscience nationaliste.

Le ministre d'État a rendu hommage aux figures de la lutte pour l'indépendance, notamment António Agostinho Neto, dont l'oeuvre « Sagrada Esperança » a transformé la souffrance de l'oppression en une promesse de liberté, un appel collectif à la dignité.

Il a également cité la contribution de Viriato da Cruz et de Mário Pinto de Andrade, qui ont défendu l'idée que l'indépendance politique exigeait avant tout une libération mentale et culturelle.

Dionísio da Fonseca a rappelé que l'écriture était une forme de résistance active, même durant les périodes de répression les plus extrêmes, circulant clandestinement dans les camps de concentration et les prisons comme celles de Tarrafal, São Paulo et São Nicolau.

À propos du recueil récemment lancé, le gouvernant a expliqué que ce projet vise à célébrer un demi-siècle d'histoire, d'identité et de pensée angolaise.

Il a salué la contribution d'auteurs qui, comme Pepetela, ont continué à narrer la construction de la nation après l'indépendance.

« Tant qu'il y aura de la littérature, il y aura de la mémoire. Tant qu'il y aura de la mémoire, il y aura une identité. Tant qu'il y aura une identité, l'Angola continuera de s'affirmer comme libre, souverain et fier de son destin », a-t-il déclaré.

Au nom du Président de la République, João Lourenço, il a remercié l'Assemblée nationale, l'Union des écrivains angolais, l'Académie angolaise des lettres et les Éditions Mayamba pour leur engagement dans la réalisation de ce projet éditorial, qu'il a considéré comme fondamental pour le développement du « Nouvel Angola ».

Le Président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, des membres de l'Exécutif et des personnalités du monde culturel angolais ont assisté à la cérémonie.

L'indépendance de l'Angola a été proclamée au petit matin du 11 novembre 1975 par le Président António Agostinho Neto.