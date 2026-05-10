Afrique Australe: L'Angola et le Conseil européen discutent de la coopération stratégique

Luanda — Le renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, les enjeux de sécurité régionale et la transition énergétique étaient au coeur d'une rencontre qui s'est tenue vendredi à Luanda entre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et le directeur du programme Afrique du Conseil européen des relations étrangères (ECR), Alex Vines.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont analysé le contexte géopolitique international actuel et échangé leurs points de vue sur les mécanismes de coopération entre les continents africain et européen, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et la recherche de nouveaux partenariats économiques et énergétiques.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures, les participants ont également évoqué le Forum Afrique-Europe 2026, qui s'est tenu jeudi à Luanda.

Cette initiative du Conseil européen des Affaires étrangères a réuni des responsables politiques, des diplomates, des universitaires et des représentants de la société civile africaine et européenne afin de réfléchir à l'avenir des relations entre les deux continents.

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Les sessions du forum ont porté sur des thèmes liés à la transition énergétique, aux minéraux critiques, à la redéfinition du développement international et à l'évolution des dynamiques de sécurité régionales et internationales.

À l'occasion, le ministre Téte António a réaffirmé l'engagement de l'Angola à promouvoir le dialogue entre l'Afrique et l'Europe.

Il a souligné le rôle croissant du pays dans la promotion de la paix et la construction de partenariats internationaux fondés sur des avantages mutuels.

Alex Vines, expert en relations internationales et affaires africaines, est reconnu pour ses travaux sur la sécurité, la gouvernance, les conflits armés, les ressources naturelles et la politique étrangère africaine.

Pendant plus de vingt ans, il a été associé à Chatham House, où il a occupé des postes importants dans l'analyse politique et économique du continent africain.

Ce chercheur entretient des liens historiques avec l'Angola, où il a travaillé comme agent électoral des Nations Unies lors de la mission UNAVEM II en 1992, supervisant le processus électoral mis en oeuvre après les Accords de Bicesse.

Outre ses travaux universitaires sur la politique, le pétrole, la sécurité et la gouvernance en Angola, il a participé à des groupes d'experts des Nations Unies sur le Libéria et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à des missions d'observation électorale du Commonwealth dans plusieurs pays africains.

Alex Vines a également collaboré avec Human Rights Watch, où il a mené des enquêtes sur les droits humains, le commerce des armes et l'exploitation des ressources naturelles en Afrique.

Dans le cadre de son agenda diplomatique, Téte António a reçu l'ambassadeur d'Espagne en Angola, Manuel Maria Lajerreta.

La rencontre a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre l'Angola et l'Espagne, notamment sur la coopération politico-diplomatique, économique et multilatérale.

Au cours des entretiens, le diplomate espagnol a réitéré l'invitation de l'Espagne à l'Angola à participer, en qualité d'observateur, aux Conférences ibéro-américaines.

Selon les explications fournies, cette invitation s'explique par les liens historiques et politiques de l'Angola avec les pays africains lusophones, sa proximité avec l'Amérique latine et le rôle important qu'il joue sur le continent africain.

Dans le domaine multilatéral, les deux responsables ont plaidé pour un renforcement du soutien mutuel aux demandes soumises aux organisations internationales.

Les parties ont également abordé des questions relatives à la paix et à la sécurité internationales, en particulier la situation politique et sécuritaire au Moyen-Orient.

L'Angola et l'Espagne ont établi des relations de coopération officielles en 1987 avec la signature de l'Accord général de coopération, ultérieurement renforcé par un Accord complémentaire.

Actuellement, plus de 60 entreprises espagnoles sont présentes en Angola dans différents secteurs d'activité, contribuant ainsi au renforcement des relations économiques entre les deux pays.