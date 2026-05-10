Angola: Présentation du livre «'Angola 50 Anos, 50 Autores'

Luanda — L'anthologie intitulée "Angola 50 Anos, 50 Autores" (Angola : 50 ans, 50 auteurs), qui rend hommage aux écrivains ayant contribué à l'enrichissement de la cohésion nationale, a été présentée vendredi à Luanda.

Des membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité en Angola, des dirigeants d'organisations nationales et internationales, des écrivains, des universitaires, des autorités traditionnelles et religieuses, des représentants de partis politiques, et bien d'autres, ont assisté à la cérémonie de présentation.

Selon António Quino, responsable de la production de l'anthologie, celle-ci rassemble les oeuvres de 50 écrivains angolais et est tirée à 500 exemplaires par les éditions Mayamba.

Il a souligné que l'ouvrage réunit 50 auteurs et leurs oeuvres qui, par leur pertinence symbolique, esthétique et historique, ont contribué à l'enrichissement de la cohésion nationale.

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Il a déclaré que ce livre est né d'un geste de célébration et d'un acte de responsabilité historique et culturelle de l'État et de la société angolaise.

Il a indiqué que ce projet encourage une réflexion pluraliste sur l'identité, la liberté, la culture et l'histoire, et valorise la littérature comme instrument de construction continue de la nation angolaise.

António Aquino a expliqué que la sélection des 50 auteurs est représentative et non canonique, chaque écrivain figurant dans l'ouvrage incarnant une époque, une sensibilité, une rupture ou une continuité.

« La richesse de la littérature angolaise ne se limite pas aux 50 auteurs représentés dans ce recueil ; bien d'autres auraient pu y figurer, mais nous n'avons pu en retenir que 50 », a-t-il insisté.

Il a expliqué que le recueil s'articule autour de trois grandes dates historiques, qui constituent l'axe de lecture et l'évolution de la littérature angolaise : 1845, 1950 et 1975.

Ce projet célèbre un demi-siècle d'histoire, d'identité et de pensée angolaise à travers la littérature.

L'ouvrage "Angola 50 Anos, 50 Autores" sera distribué gratuitement dans les établissements d'enseignement, les bibliothèques et les centres culturels, tant en Angola qu'à l'étranger.

Il vise à servir d'outil de diplomatie culturelle, permettant aux citoyens d'accéder à la richesse de la littérature angolaise.

Cette initiative a été coordonnée par un comité de rédaction composé de hauts responsables de l'Union des écrivains angolais et de l'Académie des lettres d'Angola, dont la mission est de renforcer les réseaux institutionnels dédiés à la lecture critique, à la recherche littéraire et à l'éducation civique.

À cette occasion, des exemplaires symboliques ont été remis au président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, aux ministres d'État et chef de la Maison Civile du président de la République, Dionísio da Fonseca, ministre des Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, à l'ancienne Première dame, Maria Eugénia Neto, ainsi qu'aux écrivains Arnaldo Santos, Amélia da Lomba et Sousa Jamba.