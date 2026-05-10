Congo-Brazzaville: Infrastructures portuaires - Signature des accords stratégiques du projet du terminal East New Mole à Pointe-Noire

Trois contrats majeurs portant sur la conception et la construction des infrastructures maritimes et terrestres, ainsi que sur l'acquisition d'équipements portuaires pour le terminal Noatum Ports de Pointe-Noire, ont été signés, le 7 mai à Brazzaville, entre la République du Congo et AD Ports Group (ADX:Adports) des Émirats arabes unis.

Les accords signés portent sur un investissement de plus de 236 millions de dollars, traduisant une confiance forte dans le potentiel du Congo et dans la solidité de son modèle de partenariat public-privé.

Représentant le Congo à la signature de ces accords, Innocent Dimi, conseiller en charge de la Promotion du partenariat public-privé au ministère de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, a fait savoir aux partenaires d'AD Ports Group que leur présence à Brazzaville témoigne l'importance stratégique qu'ils accordent au Congo ainsi qu'à sa vision de devenir un hub logistique et commercial majeur en Afrique. Il a indiqué que le port de Pointe-Noire occupe une place centrale et n'est pas seulement une infrastructure nationale, mais est appelé à devenir la porte d'entrée stratégique vers l'Afrique centrale et demain, vers l'ensemble du continent, en parfaite cohérence avec la zone de libre-échange continentale africaine. Le développement du corridor 13, combiné au futur pont route-rail entre le Congo et la République démocratique du Congo, permettra de créer une continuité logistique sans précédent, reliant les façades atlantiques aux marchés intérieurs africains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Innocent Dimi, le projet New Mole constitue une étape décisive dans cette ambition. Structuré dans le cadre d'une concession de trente ans et porté par la joint-venture Noatum Ports Congo Pointe-Noire, il incarne une nouvelle génération d'infrastructures: un terminal en eau profonde atteignant 16 mètres; une capacité accrue pour répondre aux contraintes actuelles; une vocation régionale affirmée de hub de transbordement. Il a précisé que le projet New Mole n'est pas simplement un terminal portuaire, mais le symbole d'un Congo qui avance, qui s'ouvre et qui s'affirme comme un acteur majeur de l'intégration africaine. Le rendez-vous est pris courant quatrième trimestre 2028 pour la mise en exploitation commerciale de cette infrastructure stratégique.

Un contrat de concession de trente ans, renouvelable pour vingt années supplémentaires

Pour sa part, le représentant d'AD Ports Group, Mohammed Menhali, directeur régional Abu Dhabi, a souligné que le terminal à conteneurs est développé dans le cadre de la joint-venture détenue majoritairement par ce groupe ainsi que le groupe CMA CGM, à travers sa filiale CMA Terminals, suite à un accord signé entre les deux parties en février 2025. La signature de ces contrats, d'une valeur combinée d'environ 200 millions de dollars américains (USD), marque une étape majeure dans le développement du nouveau terminal à conteneurs, réalisé dans le cadre du contrat de concession de trente ans conclu entre AD Ports Group et le gouvernement du Congo, renouvelable pour vingt années supplémentaires.

Les attributions, a-t-il poursuivi, comprennent deux contrats de travaux maritimes et d'infrastructures terrestres d'une valeur d'environ 150 millions USD attribués au groupement MAR Contracting Sarlu et MBTP SA JV ; ainsi qu'un contrat de 50 millions USD pour la fourniture de trois grues STS (Ship-toshore) et neuf grues RTG (Rubber-tyred gantry) attribué à Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd.

Le terminal à conteneurs comprendra dans un premier temps un quai d'environ 420 mètres de longueur et 16 mètres de profondeur, capable d'accueillir des navires de classe Patagonia, ainsi qu'une zone logistique de 100 000 m². Dans le cadre de son contrat de concession avec le gouvernement congolais, le groupe dispose également du droit de développer des capacités supplémentaires de fret polyvalent, selon l'évolution de la demande.

Les contrats signés permettent d'accélérer le développement du nouveau terminal du port de Pointe-Noire, renforçant sa capacité à accueillir des navires de plus grande taille et à traiter un volume annuel accru de marchandises, consolidant ainsi son rôle de porte d'entrée commerciale régionale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Les travaux devraient être achevés dans un délai d'environ deux ans.

Sur la base de projets portuaires comparables, le terminal Noatum Ports Pointe-Noire devrait générer jusqu'à 9 000 emplois directs et indirects dès la phase initiale de construction et au démarrage des opérations. Les activités de construction devraient créer jusqu'à 800 emplois, tandis que l'exploitation directe du terminal devrait soutenir environ 400 postes supplémentaires. En parallèle, près de 7 000 emplois indirects devraient être générés grâce aux nouvelles opportunités économiques créées par le terminal.

Positionner Pointe-Noire comme un hub maritime et logistique de référence en Afrique centrale et de l'Ouest

Le développement du terminal Noatum Ports Pointe-Noire s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement de la République du Congo ainsi que dans le Plan national de développement, qui met l'accent sur la diversification économique, la réduction de la dépendance aux hydrocarbures et une croissance inclusive. En modernisant les infrastructures portuaires, en renforçant la compétitivité commerciale et les capacités logistiques, AD Ports Group soutient l'ambition du gouvernement de positionner Pointe-Noire comme un hub maritime et logistique de référence en Afrique centrale et de l'Ouest, tout en générant des bénéfices économiques et sociaux durables.

Le contrat des travaux maritimes comprend la conception et la construction complète du quai, des structures maritimes, des fondations des grues et des infrastructures côté mer. Le contrat d'infrastructures terrestres couvre le développement de la zone concédée, notamment les infrastructures du terminal à conteneurs, les installations opérationnelles et administratives, les réseaux techniques, les sous-stations électriques et les équipements de soutien.

Le contrat de fourniture des grues porte sur la fabrication et la livraison de grues STS Super Post-Panamax, parmi les plus grandes et les plus avancées du secteur portuaire mondial. Les grues hybrides RTG devraient permettre une réduction de la consommation de diesel allant jusqu'à 60 % par rapport aux modèles conventionnels, soit une économie d'environ un million de litres de carburant par an et une réduction d'environ 5 000 tonnes d'émissions de gaz carbonique.