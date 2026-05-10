Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Fonds mondial prévoit une nouvelle allocation de 50 millions d'euros

Le gestionnaire de portefeuille Afrique et Moyen-Orient des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, Lionel Caruana, a félicité le 8 mai à Brazzaville, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, pour son plaidoyer dans la mobilisation des fonds de contrepartie avant d'annoncer la disponibilité d'une allocation de plus de 50 millions d'euros, soit environ 32 797 850 000 FCFA pour les trois prochaines années.

Le Fonds mondial octroie chaque trois ans une allocation au Congo pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Une allocation qui vient avec des exigences de co-financement servant à acheter des médicaments pour aider les patients dans la lutte contre ces trois pandémies. « Lors de notre précédente visite, il y avait un manque dans ces exigences de co-financement que le gouvernement du Congo a rempli partiellement. Mais au mois de janvier 2026, et c'est historique puisque c'est la première fois au cours de ces 20 ans de partenariat qu'au titre du co-financement, le gouvernement achète des médicaments, donc des antirétroviraux, des antituberculeux, des antipaludéens et des moustiquaires », s'est réjoui le chef de la délégation du Fonds mondial.

Accompagné de la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama Dian-Barry, le gestionnaire de portefeuille Afrique et Moyen-Orient des subventions du Fonds mondial a profité de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale pour remercier également les ministres de la Santé et des Finances qui ont été de beaucoup dans ce plaidoyer. « Le chemin à parcourir n'est pas fini, le combat n'est pas fini, et il y a encore des achats de médicaments à faire au titre de l'année 2026 et aussi au titre des trois années qui viennent, puisque nous sommes aussi venus pour discuter de la prochaine allocation que recevra le Congo, qui est d'un peu plus de 50 millions d'euros », a annoncé Lionel Caruana, se félicitant du plaidoyer du président de la chambre basse du parlement auprès de l'exécutif.

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Selon lui, ces 50 millions d'euros viennent aussi avec des engagements de co-financement. C'est ainsi qu'il a informé Isidore Mvouba des nouveautés qui voudraient que désormais toutes les dépenses qui seront faites par le gouvernement dans la lutte contre ces trois maladies soient comptabilisées au lieu de prendre seulement en compte ses engagements dans les achats de médicaments. A titre d'exemple, il a cité la prise en charge financière des agents de santé communautaire qui sont au quotidien au plus près des malades pour les diagnostiquer, les traiter sur le terrain.

« Ces agents sont essentiels au succès de la lutte contre ces maladies et le fait que le gouvernement du Congo contribue également à leur financement va changer la donne. Les investissements que fait le gouvernement du Congo dans la lutte contre ces maladies vont lui permettre de sortir de la situation actuelle où le pays se situe en queue de peloton en Afrique centrale et du centre. Ils vont lui permettre de passer tout près de la tête et seront bénéfiques pour le combat contre ces maladies », a indiqué Lionel Caruana.

Se félicitant de l'implication des différents acteurs, notamment du ministère de la Santé, des partenaires au développement dont le Pnud, le système des agents des Nations unies, le CRS, la société civile, ainsi que le comité de coordination nationale, il s'est dit satisfait des résultats enregistrés ces trois dernières années. Ils sont, a-t-il dit, dans une dynamique très positive. « Nous sommes venus ici pour demander de ne pas briser cette dynamique. Donc nous sommes pleins d'enthousiasme mais aussi un petit peu fébriles de ne pas relâcher le combat et de continuer à investir dans la lutte contre ces trois maladies », a conclu le chef de la délégation du Fonds mondial.