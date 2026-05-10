Congo-Brazzaville: Fonds routier - Le budget exercice 2026 chiffré à plus de 7 milliards FCFA

Réuni le 8 mai à Brazzaville, à l'occasion de sa 23e session ordinaire, le comité de direction du Fonds routier a adopté, entre autres, son budget de l'année en cours qui se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de de 7 720 656 489 FCFA.

Le budget examiné et adopté par les administrateurs permettra de mettre en oeuvre le programme d'actions de cette année 2026. « Nous avons donc aujourd'hui adopté le budget du Fonds routier qui s'élève à 7 720 656 489 FCFA, ce qui n'est pas trop au regard de ce qui nous attend comme travaux concernant l'entretien de toutes les routes dans le pays. Nous faisons ce qui est possible de faire et nous estimons que nous travaillons pour apporter un peu de satisfaction aux usagers en termes de réhabilitation, d'entretien, parce que nous avons beaucoup de choses à faire », a expliqué le président du comité de direction du Fonds routier, Yves Ickonga.

Déjà déficitaire en 2025, le budget de cette structure placée sous la tutelle du ministère de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier de cette année n'est pas aux yeux des observateurs à la hauteur des attentes. « L'année 2025 ne nous a pas été favorable, vous le savez, parce que le ressourcement de notre fonds s'est heurté à de nombreuses difficultés économiques...Mais nous ne devons pas nous éloigner de la mission régalienne du Fonds routier qui est celle de l'entretien routier », a prescrit le président du comité de direction à l'ouverture des travaux.

Outre le budget, les participants ont adopté d'autres documents inscrits à l'ordre du jour parmi lesquels le rapport d'activités exercice 2025 ; le projet de programme d'actions de l'année 2026. Ils ont pris, par ailleurs, quatre délibérations relatives aux points adoptés.

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Le représentant du cabinet du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, de son côté, a mis à la disposition des administrateurs trois informations, notamment la situation de la concession avec la société Afrique pesage Congo S.A ; l'évolution de la nature juridique du Fonds routier, de l'Etablissement public à caractère administratif à l'Etablissement public industriel et commercial; la modernisation des postes de pesage et péage sous gestion du Fonds routier.

Le Fonds routier constitue, en effet, un instrument stratégique de financement dédié à l'entretien et à la préservation du patrimoine routier national. Il accompagne la politique gouvernementale en matière de mobilité, de désenclavement et de développement économique. Son action contribue à garantir des routes praticables, sécurisées et durables au bénéfice de la population. De ce fait, le Fonds routier demeure un levier essentiel de développement national.

Son travail part des chaussées aux abords des routes. « Nous essayons d'entretenir au mieux pour garantir l'ouverture des routes. Déjà du point de vue des herbes qui poussent sur la chaussée mais également des nids de poule sur les routes en terre et les routes secondaires et à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas de priorités, nous n'avons pas des routes prioritaires en tant que telles, nous allons partout où le besoin se fait sentir. Nous n'avons jamais eu assez d'argent pour faire, les sommes que nous recevons nous les utilisons au mieux, mais ne seront jamais suffisantes pour faire ce que nous voudrions faire vraiment », a expliqué Yves Ickonga.