Tunisie: 5 à 15 minutes aux frontières - La Douane promet des passages rapides

À l'approche de la période de retour des Tunisiens résidant à l'étranger, la Douane tunisienne a mis en place un ensemble de mesures logistiques et humaines visant à fluidifier le passage aux frontières et à accélérer les procédures, notamment dans un contexte marqué par la coïncidence avec la saison du Hajj.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, le porte-parole de la Direction générale des douanes, le colonel Chokri Jebri, a indiqué que ce dispositif comprend le renforcement des postes aériens, maritimes et terrestres en ressources humaines, ainsi qu'une intensification de la formation continue des agents sur les textes réglementaires et leur application. Des moyens logistiques supplémentaires ont également été mobilisés afin de faire face au pic attendu de trafic aux frontières.

Le responsable a souligné que la stratégie de numérisation des services douaniers a permis une réduction notable des délais de traitement et du temps d'attente. Cette transformation digitale concerne notamment les autorisations de circulation et les opérations de contrôle des marchandises.

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Dans ce cadre, les applications Rokhasti et Amtiaty ont été mises en avant comme des outils clés de simplification des démarches. Elles permettent aux usagers, y compris les Tunisiens résidant à l'étranger, d'effectuer certaines procédures à distance, sans déplacement.

La Douane poursuit également la généralisation de la dématérialisation à travers les procès-verbaux électroniques, la conciliation en ligne, ainsi que les déclarations de marchandises et de devises. Un service d'assurance à distance devrait également être lancé prochainement, selon la même source.

Par ailleurs, un nouveau système informatique baptisé "Douane Senda 2" devrait entrer en exploitation à la fin de l'année 2026. Il intégrera des espaces dédiés aux opérateurs économiques et aux voyageurs, avec pour objectif une numérisation complète des services douaniers.

Sur le plan opérationnel, les services numériques ont déjà permis de réduire le temps d'attente à une fourchette comprise entre 5 et 15 minutes, notamment dans les principaux points de passage, à l'instar du port de La Goulette.

Enfin, sur le volet sécuritaire, le colonel Jebri a insisté sur la nécessité de concilier facilitation des déplacements et lutte contre la contrebande et les abus. Cette mission repose sur la vigilance des agents, leur formation spécialisée, l'utilisation de scanners à rayons X pour l'ensemble des véhicules, ainsi que sur l'appui des unités cynophiles dédiées à la détection des stupéfiants et des explosifs.