Tunisie: Bonne nouvelle pour les Tunisiens de l'étranger - Voitures et bagages toujours facilités

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les avantages fiscaux et douaniers accordés aux Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) en matière d'importation de véhicules et d'effets personnels restent inchangés par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole de la Direction générale des douanes, le colonel Chokri Jebri.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, il a précisé qu'un Tunisien établi à l'étranger peut continuer à importer une voiture en bénéficiant d'une exonération totale des droits et taxes, à condition de détenir la nationalité tunisienne, d'être âgé d'au moins 18 ans et de justifier d'une résidence effective à l'étranger d'au moins deux ans. Le bénéficiaire ne doit également pas dépasser 183 jours de séjour par an en Tunisie.

Le véhicule importé doit par ailleurs avoir moins de cinq ans au moment de son entrée sur le territoire tunisien. Ce privilège est renouvelable tous les dix ans, sous réserve que le bénéficiaire continue de remplir les conditions requises de résidence à l'étranger.

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Les autorités douanières rappellent également l'existence d'un choix entre deux régimes : l'exonération totale ou l'exonération partielle. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire doit s'acquitter de 25 à 30 % des droits exigibles, ce qui lui permet d'obtenir une immatriculation tunisienne classique et de disposer librement du véhicule.

S'agissant des effets personnels non commerciaux, le plafond autorisé demeure fixé à 5 000 dinars. Le colonel Jebri a souligné que ce seuil n'a pas été modifié depuis sa dernière révision à la hausse en 2025.

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