Tunisie: Dégradation du temps attendue avec pluies au nord et vents soutenus

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La situation météorologique en Tunisie sera marquée, dans la nuit de samedi, par l'apparition de nuages parfois denses accompagnés de quelques pluies éparses sur les régions du nord, tandis que le ciel restera partiellement nuageux sur le reste du pays, selon les prévisions de l'Institut national de la météorologie (INM).

Les vents souffleront du secteur nord sur les régions nord et centre, et du secteur est sur le sud du pays. Ils seront forts à proximité des côtes, sur les hauteurs et dans les régions méridionales, où des phénomènes locaux de tourbillons de sable sont également possibles. Ailleurs, les vents resteront faibles à modérés.

La mer sera très agitée sur l'ensemble du littoral, rendant les conditions de navigation difficiles.

Côté températures, les valeurs nocturnes varieront généralement entre 17 et 21 degrés sur le nord, le centre et le sud-est du pays. Elles oscilleront entre 22 et 28 degrés dans le sud, atteignant jusqu'à 35 degrés dans l'extrême sud.

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