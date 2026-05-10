Afrique du Nord: Passeports les plus puissants - Où se situe la Tunisie en 2026 ?

Le cabinet international Henley & Partners a publié la mise à jour 2026 de son Henley Passport Index, l'un des principaux baromètres mondiaux de la mobilité internationale. Ce classement mesure la "puissance" de 199 passeports en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa préalable. L'indice repose sur les données de l'Association internationale du transport aérien (IATA), complétées par les analyses du cabinet, et couvre 227 destinations à travers le monde.

Au-delà d'un simple classement administratif, cet indicateur est devenu un outil d'analyse géopolitique et diplomatique. Il reflète la capacité des États à négocier des accords de circulation, à renforcer leur influence internationale et à garantir à leurs citoyens une liberté de déplacement plus ou moins large.

Singapour en tête, un podium dominé par l'Asie et l'Europe

Sans surprise, Singapour conserve la première place mondiale avec 192 destinations accessibles sans visa. Le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis occupent conjointement la deuxième position avec 187 destinations, confirmant la montée en puissance des pays asiatiques et du Golfe dans les dynamiques de mobilité mondiale.

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La Suède complète le podium avec 186 destinations. Juste derrière, un large groupe de pays européens occupe la quatrième place avec 185 destinations, parmi lesquels la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg et la Norvège. Cette concentration confirme le rôle central de l'espace européen dans la liberté de circulation internationale.

Les États-Unis, eux, se maintiennent dans le top 10 mondial, à la dixième place avec 179 destinations accessibles sans visa, un positionnement qui illustre un léger recul relatif face à plusieurs pays asiatiques et européens.

La Tunisie devant l'Algérie mais derrière le Maroc

Dans ce classement 2026, la Tunisie occupe la 69e place mondiale avec 66 destinations accessibles sans visa préalable. Le passeport tunisien se situe ainsi dans une position intermédiaire, à la fois stable et relativement compétitive à l'échelle africaine et arabe.

Cette performance reflète les efforts diplomatiques du pays en matière d'ouverture et de coopération internationale, même si la Tunisie reste encore loin des standards des pays européens ou des économies asiatiques les plus avancées.

Dans la comparaison régionale, le Maroc se positionne devant la Tunisie, à la 64e place mondiale avec 71 destinations accessibles sans visa. Le Maroc confirme ainsi une dynamique plus avancée en matière d'accords de mobilité internationale.

À l'inverse, l'Algérie se classe au 79e rang mondial avec 55 destinations accessibles sans visa, soit un niveau inférieur à celui de ses deux voisins maghrébins. L'écart entre les trois pays illustre des stratégies diplomatiques et des niveaux d'intégration internationale différents, qui se traduisent directement dans la liberté de circulation de leurs citoyens.

Un fossé mondial persistant

Si le haut du classement reflète une forte mobilité internationale, le bas de l'indice met en évidence de profondes inégalités. À l'autre extrémité du classement, le Yémen occupe la 99e place avec 31 destinations accessibles sans visa. Le Pakistan suit à la 100e place avec 30 destinations, tandis que l'Irak est 101e avec 29 destinations.

La Syrie figure à la 102e place avec seulement 26 destinations accessibles sans visa préalable. Enfin, l'Afghanistan ferme le classement mondial avec 23 destinations, enregistrant l'écart le plus important avec Singapour, soit 169 destinations de différence.

Ces écarts traduisent des disparités profondes en matière de stabilité politique, de relations diplomatiques et d'intégration internationale. Henley & Partners souligne toutefois que l'accès sans visa ne signifie pas toujours absence totale de formalités, certains pays imposant encore des autorisations électroniques, des déclarations en ligne ou des conditions spécifiques à l'entrée.

Dans ce contexte, le Henley Passport Index 2026 confirme une tendance globale : la mobilité internationale reste fortement inégale, structurée par des rapports de force diplomatiques et économiques qui évoluent progressivement mais lentement.