Tunisie: Sfax - Un conseil local suspend ses activités en signe de protestation contre son président

Six membres d'ubn conseil local dans le gouvernorat de Sfax, ont décidé, ce samedi, de suspendre leur participation aux activités du conseil ainsi qu'à toutes les séances et réunions jusqu'à la fin du mois de mai, en signe de protestation contre les agissements du président du conseil et sa manière de gérer les affaires locales.

Dans un communiqué, les conseillers signataires ont expliqué que cette décision fait suite à ce qu'ils qualifient de « comportements et attitudes irresponsables » de la part du président du conseil, lors d'une réunion de travail tenue aujourd'hui au siège de la délégation.

Le communiqué ajoute que la gestion actuelle du conseil local a détérioré le climat de travail et ne garantit plus le minimum de respect et de coopération nécessaires au service de l'intérêt de la région et des habitants de Sakiet Eddaïer.

Les conseillers ayant décidé de boycotter les travaux du conseil représentent les locaalités de Soltania, Sebaï, Khairia, Hay Bourguiba et Badrana, ainsi que le représentant des personnes à besoins spécifiques.