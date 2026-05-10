Tunisie: Manouba - Ultimatum de 7 jours pour l'enlèvement des voitures abandonnées

La municipalité de Manouba a accordé un délai de 7 jours aux propriétaires de véhicules stationnés de manière prolongée sur les voies publiques, notamment les voitures abandonnées ou proposées à la vente, pour les retirer et libérer les espaces concernés. Passé ce délai, les véhicules seront enlevés et placés en fourrière municipale.

Le secrétaire général de la municipalité chargé de la gestion, Fethi Derouaz, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP que cette mesure concerne particulièrement les véhicules abandonnés ou immobilisés depuis une longue période, notamment ceux situés près de la mosquée de Manouba El Maamour et en face du terrain de Toubjia à Manouba.

Il a précisé que ces véhicules portent atteinte à l'esthétique urbaine, dégradent l'image des voies et espaces publics, perturbent la circulation et peuvent constituer un danger pour la sécurité des usagers de la route. Ces éléments ont motivé la prise de cette décision municipale.

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En cas de non-respect du délai imparti, les véhicules seront enlevés après constat d'un huissier de justice et en coordination avec les services de la police et de la garde municipale territorialement compétents. Les propriétaires devront prendre en charge les frais de remorquage, de transport et de gardiennage, ainsi que les éventuelles amendes municipales.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du programme de nettoyage et d'amélioration de l'esthétique urbaine mené par la municipalité, qui mobilise ses ressources humaines et son matériel de propreté et de collecte.

Par ailleurs, la municipalité poursuit la gestion de son dépôt municipal à travers l'inventaire des biens entreposés et la séparation des matériaux. Des préparatifs sont également en cours pour la cession de matériaux métalliques non utilisables à la Société tunisienne de sidérurgie "El Fouladh", conformément au décret n°423 de 2025 du 24 septembre 2025, ainsi que pour l'organisation d'une vente aux enchères de plusieurs équipements lourds hors d'usage, après achèvement des procédures réglementaires.