Tunisie: 34e Festival de Théâtre Aly Ben Ayed à Ben Arous - La technologie au service de la création

Une nouvelle édition qui représente un espace renouvelé de dialogue entre l'art et la technologie et une plateforme pour la créativité et la pensée collective.

La Presse-- Sous le thème : «Théâtre et technologie : vers de nouvelles approches de la pratique théâtrale à la lumière des transformations technologiques», le rideau s'est levé, le jeudi 7 mai, au Complexe culturel Aly Ben Ayed à Hammam-Lif, sur la 34e édition du Festival de théâtre Aly Ben Ayed avec la pièce «Jranti Laâziza» de Fadhel Jaziri. Cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 16 mai, est organisée par la Délégation aux Affaires culturelles de Ben Arous sous l'égide du ministère des affaires culturelles dans le cadre de son soutien au mouvement culturel national et à la promotion de l'ouverture de l'activité théâtrale aux transformations numériques.

En partenariat avec le Centre des arts dramatiques et du spectacle de Ben Arous, cette 34e édition vient confirmer la pertinence du théâtre en tant qu'art vivant capable d'absorber les transformations technologiques et de les adapter esthétiquement et intellectuellement grâce à un programme intégré qui combine représentations théâtrales, rencontres intellectuelles de réflexion et ateliers de formation, ouvrant ainsi de nouveaux horizons de créativité et renforçant la culture du renouveau sur la scène théâtrale tunisienne.

Une nouvelle édition du Festival de théâtre Aly Ben Ayed, qui représente un espace renouvelé de dialogue entre l'art et la technologie et une plateforme pour la créativité et la pensée collective, consolidant de la sorte le statut du théâtre comme un affluent fondamental de la culture nationale et une force artistique capable de suivre le rythme des transformations de notre époque et d'anticiper l'avenir.

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Au programme, les créations théâtrales les plus récentes et les plus réussies : «Homa» ou «Testostérone» de Syrine Ganoun (10 mai), «Poids plume» de Ghazi Zoghbani et «Une résidence célèbre» d'Abdelaziz Mahrzi (11 mai), «Benadem» de Mehdi Ayachi et «Les bonnes», pièce de Jordanie (12 mai), «Armaggedon» de Moez Guediri (13 mai), «La cloche» de Assem Touhami (14 mai), «Introspective», spectacle folklorique, et «Waraak» d'Aws Ibrahim (15 mai), «Corps code» de Youssef Ajaja et «Statue de pierre» de Karim Achour (16 mai).

Le forum intellectuel sera modéré par Lotfi Arbi Snoussi avec la participation du Dr. Mohamed Saf Al Iraqi, Mohamed Medyouni et Faouzia Mezzi. Sont également prévus deux ateliers de formation. Le premier animé par Dr. Mohamed Saf Al Iraqi aura pour thème «L'acteur entre mémoire émotionnelle et technologie» et le deuxième encadré par Mohamed al Hédi Belkhir sera consacré à «L'harmonie entre les composantes visuelles et auditives de la représentation théâtrale». Toutes les représentations et les ateliers se tiendront à Dar Bel Haj, complexe culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous et au complexe culturel de Hammam-Lif. Le Festival de théâtre Aly Ben Ayed (1930-1972) est un événement important dédié à l'oeuvre du célèbre metteur en scène éponyme natif de Hammam-Lif.

Il a pour objectif de valoriser le théâtre contemporain, encourager la création théâtrale et la création d'une plateforme d'expression pour les jeunes talents.