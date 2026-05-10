Afrique de l'Ouest: Volley / Coupe de Tunisie - L'Espérance de Tunis rejoint l'Etoile du Sahel en finale

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance de Tunis s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de Tunisie de volley-ball 2025-2026, après sa victoire sur le CS Sfaxien 3 sets à 0 (25-17, 25-23, 25-19) en demi-finale disputée samedi à la salle Zouaoui.

Elle rejoint ainsi en finale l'Etoile du Sahel, qui s'était qualifiée vendredi aux dépens de la MS Boussalem sur le même score de 3-0 (25-19, 25-23, 25-23).

Sacrée championne de Tunisie fin avril, l'Espérance vise le doublé ; alors que l'Etoile du Sahel tentera de sauver sa saison.

Le club de Bab Souika, vainqueur des 10 dernières coupes, détient le record d'éditions remportées (23), suivi par le CS Sfaxien (12).

La finale, remake de celle de précédente saison, est prévue le vendredi 15 mai à Radès.

Résultats des demi-finales de la Coupe de Tunisie 2025-2026 :

- Vendredi 8 mai

Salle de Sousse :

Etoile du Sahel - MS Boussalem 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

- Samedi 9 mai

Salle Zouaoui :

Espérance de Tunis - CS Sfaxien 3-0 (25-17, 25-23, 25-19)

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