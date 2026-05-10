Tunisie: Le CA a son destin en main - Une question de savoir gérer

Benzarti et ses joueurs ont deux options, soit gagner, soit faire match nul. Le dosage des efforts, la patience et l'opportunisme devant vont aider le CA à passer cet écueil.

- Le CA aurait pu éviter ce scénario si l'équipe avait gagné face à l'USM ou à l'ASSoliman. Mais les choses se sont passées ainsi et l'équipe de Benzarti se trouve dans un derby fatal pour sceller le sort du titre à une journée de la fin.

Logiquement, le résultat de ce derby dévoilera le nom du champion. Pour les Clubistes, assez irréguliers en cette fin de saison et ratant beaucoup d'occasions faciles, deux options se présentent : soit gagner et rafler le sacre, soit faire match nul et garder les deux points d'écart.

Autrement dit, perdre veut dire adieu pratiquement au titre. Il y a aussi cette pression sur le CA en dépit des deux longueurs d'avance. Jouer contre une EST, qui veut sauver sa saison après l'échec en Ligue des champions et devant son public, est une mission délicate.

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Mais si Faouzi Benzarti, aussi tenace et imperturbable, veut être champion avec ses joueurs, il faut réussir devant le concurrent direct. Pour ce faire, l'entraîneur clubiste a choisi de mettre ses joueurs sous pression dès la première séance d'entraînement. Exercices intenses, messages musclés, l'entraîneur clubiste aime ces matches et veut que ses joueurs soient mis dans les conditions les plus austères pour se surpasser.

Le match des joueurs

Côté joueurs, leur responsabilité est cruciale dans ce genre de matches. Les plans de jeu, les tactiques n'ont plus d'impact après le coup de sifflet de l'arbitre. C'est leur match, c'est leur destin qu'ils jouent et qu'ils ont entre les mains jusqu'à maintenant. A part l'absence de Bouguerra, tout le monde se porte bien. Les solutions sont nombreuses devant Benzarti qui reste fidèle à ses principes : il n'aime pas trop changer.

Le dosage des efforts sur les 90', l'opportunisme face aux buts, le bon placement en défense, la vivacité dans les duels au milieu, pratiquement des chantiers auxquels les équipiers de Chrimi devront s'atteler pour réussir. Un match long où les Clubistes, forts de leur solidité défensive durant cette saison, doivent rester sobres.

Un derby chaud, électrique et déjà polémique avec des coulisses brûlantes, l'équipe a intérêt à gérer tous ces aspects en vue de réussir. Le rôle de Benzarti est capital, oui, celui des joueurs l'est tout autant. Des hommes comme Chrimi, Khan, Chaouat, Ben Abda, Chamekh, Shili, Harzi, Khadhraoui ont le métier et les moyens pour briller. Ils doivent réussir dans la tête et gérer leurs efforts avant tout dans un match de nerfs, un match à couper le souffle par son enjeu.