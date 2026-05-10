Tunisie: L'EST dispute le derby sans son premier gardien - Memmiche, gardien du temple !

Pour le troisième match d'affilée, Amanallah Memmiche garde la cage en l'absence de Béchir Ben Saïd, toujours convalescent.

- Le derby de demain acquiert une importance particulière pour tous les joueurs «sang et or» dont un en particulier, Amanallah Memmiche. Pour ce jeune gardien de but de 22 ans, ce derby est celui de la relance de sa carrière s'il sort un grand match, lui qui a été relégué au second plan au profit de Béchir Ben Saïd ces deux dernières saisons. N'étant plus premier gardien de l'Espérance, Amanallah Memmiche a fini par perdre son rang d'international, lui qui a été convoqué pour la première fois en équipe de Tunisie A en mars 2024.

Par ailleurs, il a fait une excellente saison 2023/2024 et a été décisif pour l'Espérance de Tunis, lui permettant d'atteindre la finale de la Ligue des champions, perdue au Caire devant Al Ahly.

Péché de jeunesse !

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La saison 2024/2025 a connu la descente aux enfers de Amanallah Memmiche au moment où le jeune gardien, qui venait de fêter ses 20 ans, commençait à mettre les premiers jalons de sa carrière professionnelle, aussi bien en club qu'en équipe nationale.

Mais par péché de jeunesse, Amanallah Memmiche n'a pas supporté la soudaine célébrité qui lui est tombée sur la tête et a commencé à perdre progressivement ses repères, cumulant les erreurs, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il soit relégué au second plan.

Demain après-midi et plus que jamais, Memmiche doit se reprendre en main, car une seconde chance n'arrive pas tous les jours. A lui de savoir la saisir. Pour rappel, la défense «sang et or» connaîtra une autre absence, celle de Hamza Jelassi, qui manque à l'appel pour avoir été expulsé contre la JSO, lundi dernier.

Cela dit, Meriah remplacera Jelassi pour épauler Tougaï dans l'axe central. Rappelons aussi que Moez Haj Ali, suspendu contre la JSO pour somme d'avertissements, reprend du service.