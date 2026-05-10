Afrique du Nord: La Tunisie recouvre la confiance du monde

IL paraît, aujourd'hui, clairement que la Tunisie du 25 Juillet est devenue une destination d'investissement que courtise l'ensemble des pays du monde.

Et contrairement aux mensonges répandus par certains ratés de l'histoire répétant que la Tunisie suffoque économiquement depuis que le Président Kaïs Saïed s'est installé par la volonté du peuple au palais de Carthage, les données objectives montrent que les investisseurs étrangers s'intéressent plus que jamais au pays. Parce que tout simplement, le Chef de l'État a réussi à rétablir leur confiance en la Tunisie et les a rassurés quant à l'aboutissement garanti de leurs projets. Dans la mesure où dans le monde de l'investissement, la confiance est le ciment et la condition incontournable du succès de toute oeuvre de promotion économique ou sociale.

Quand les Chinois décident d'exonérer les produits nationaux de tout droit de douane et les investisseurs du pays de Mao promettent de reconstruire le stade mythique d'El Menzah dans les délais fixés à l'avance et, enfin, les Etats-Unis assurent de leur volonté de poursuive et de diversifier la coopération bilatérale, déjà stratégique entre Tunis et Washington, on ne peut que se féliciter de la très éclatante image distinguant notre pays dans le paysage international des affaires. Un milieu qui n'accorde son crédit qu'après avoir réussi à se garantir tous les motifs d'excellence.

Et grâce à la ténacité du Président de la République, à sa persévérance dans la voie de la distinction et à son attachement ininterrompu à ce que les Tunisiens s'imposent sur la scène mondiale en tant que partenaires à part entière dans le processus de prospérité globale et équitablement partagée, on est en droit de dire merci au Professeur Président.

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