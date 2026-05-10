Tunisie: Une étudiante tunisienne lauréate d'un voyage d'étude au Japon après un concours de langue japonaise

L'Ambassade du Japon en Tunisie et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont organisé un concours de discours en langue japonaise, réunissant plusieurs participants maîtrisant la langue et engagés dans son apprentissage. L'événement s'est déroulé en présence de l'Ambassadeur du Japon en Tunisie, SAITO Jun, membre du jury.

Selon un communiqué de l'ambassade, le diplomate japonais s'est déclaré impressionné par le niveau global des prestations présentées. Les participants ont, pour leur part, livré leurs discours avec "courage et enthousiasme", en exprimant leurs idées devant un public attentif, dans une atmosphère marquée par des applaudissements nourris.

La compétition visait à valoriser l'apprentissage de la langue japonaise en Tunisie et à encourager les échanges culturels entre les deux pays. L'événement a également mis en lumière l'intérêt croissant pour la langue et la culture japonaises parmi les étudiants tunisiens.

Le Grand Prix du concours a été attribué à Yasmin Kriden. Elle a remporté un voyage d'étude au Japon, destiné à renforcer son immersion linguistique et culturelle. Ce séjour lui permettra de poursuivre son apprentissage dans un environnement natif et de consolider ses compétences en langue japonaise.

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L'ambassade a exprimé l'espoir que cette expérience constitue une étape importante dans le parcours académique et personnel de la lauréate, en renforçant sa motivation et son engagement dans l'étude du japonais.

Au-delà du classement, les organisateurs ont salué l'ensemble des participants pour leur implication, soulignant la qualité des prestations et l'enthousiasme manifesté tout au long de la compétition. L'événement s'inscrit dans le cadre des initiatives régulières de coopération culturelle entre la Tunisie et le Japon, visant à promouvoir les échanges éducatifs et linguistiques entre les deux pays.