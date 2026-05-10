Afrique: L'hommage posthume de l'ovalie au grand Jeff

En marge du tournoi international de rugby filles auquel prennent part ce week-end quatre équipes étrangères aux côtés de celle du Maroc et celle du COC, la famille de l'ovale nationale rend un hommage posthume à Jaâfar Chamouch.

Plus connu dans le cercle rugbystique sous le pseudonyme de Jeff, il a notamment fait les beaux jours en tant que joueur ou dirigeant du COC, du RUC et de l'ASUC.

Son ancien coéquipier et ami, ex-président de la FRMR et actuel président de la Confédération africaine de rugby, Abdelaziz Bougja, rappelle ci-dessous avec une grande émotion quelques-unes des nombreuses qualités qui ont fait la grandeur de Jeff.