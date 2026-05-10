Maroc/Mozambique: En amical, l'EN U17 surclasse le Mozambique

L'équipe nationale marocaine U17 s'est imposée en match amical face à son homologue mozambicaine sur le score de 3 buts à 2, jeudi au Complexe Mohammed VI de football.

Les réalisations du Onze national ont été l'oeuvre de Ismail El Aoud auteur d'un doublé en première période (3ème, 16ème) et Mohamed Amine Moustache (51ème) au retour des vestiaires.

Ce match de préparation a été programmé à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui sera disputée du 13 mai au 02 juin 2026 au Maroc.

Le match d'ouverture de ce rendez-vous continental opposera les Lionceaux de l'Atlas à la Tunisie au stade Moulay El Hassan mercredi 13 mai (20h00 GMT+1), pour le compte du groupe A.

La poule A comprend également l'Egypte et l'Ethiopie.