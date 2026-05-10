Afrique: Natation - Alicia Kok Shun en argent au 50 m brasse

La Mauricienne n'était pourtant pas annoncée parmi les grandes favorites de l'épreuve. Lors des séries disputées plus tôt dans la journée, elle avait réalisé le 4e meilleur temps en 33.40 secondes. Placée au couloir n°6 pour la finale, Alicia Kok Shun a su déjouer les pronostics malgré une position stratégiquement difficile.

En finale, notre représentante a touché le mur en 33.03 secondes, prenant la deuxième place derrière la Tunisienne Habiba Belghith, sacrée en 32.66 secondes.

Il s'agit de la deuxième médaille de la nageuse mauricienne dans ces championnats d'Afrique. Pour rappel, le 6 mai dernier, elle avait déjà décroché le bronze au 100 m brasse grâce à un chrono de 1:14.52.

Avec ce titre de vice-championne d'Afrique au 50 m brasse, Alicia Kok Shun confirme une nouvelle fois son talent et fait la fierté de Maurice.