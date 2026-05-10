Ile Maurice: Une passerelle entre cultures et avenir

La 19e cérémonie de remise des prix d'excellence en langue chinoise pour les élèves du primaire et du secondaire à Maurice s'est tenue le dimanche 26 avril 2026, à la China Cultural Centre (CCC), à Bell-Village. Un événement devenu incontournable depuis 2007, célébrant le mérite académique tout en renforçant les liens culturels entre Maurice et la Chine.

Organisée conjointement par la CCC à Maurice, l'association des enseignants de mandarin et l'association des étudiants mauriciens en Chine, avec le soutien de l'ambassade de Chine, cette cérémonie vise à récompenser les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats en chinois aux examens nationaux. Au total, 53 élèves se sont distingués cette année : 30 au PSAC, 11 au NCE, 10 au niveau O Level (SC) et 2 au AS Level.

Le moment le plus attendu de la cérémonie a été la remise du prestigieux Ambassador's Award, attribué au meilleur candidat en langue chinoise au Higher School Certificate. Les lauréats ont reçu divers prix selon leur niveau : sacs à dos pour le PSAC, montres intelligentes Huawei pour les niveaux NCE et SC, tablettes pour les seconds prix AS Level et un ordinateur portable Huawei pour le grand gagnant de l'Ambassador's Award.

Diplomatie culturelle

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La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de haut niveau, notamment le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Yeung Sik Yuen, la ministre déléguée à la Jeunesse et sports, Karen Foo Kune-Bacha, l'ambassadrice de la République populaire de Chine à Maurice, Dr Huang Shifang, et le conseiller de l'ambassade et directeur du CCC, M. Yang Jun.

Dans son allocution, l'ambassadrice Shifang a souligné l'importance du langage comme «pont entre les civilisations», rappelant l'initiative mondiale pour la civilisation proposée par le président chinois Xi Jinping. Elle a insisté sur le rôle essentiel de la langue chinoise dans le rapprochement entre la Chine, Maurice et l'Afrique, dans un contexte marqué par le 70e anniversaire des relations sino-africaines.

La jeunesse au coeur de la cérémonie

Moment fort de la matinée : le discours de la représentante des étudiants et lauréate de l'Ambassador's Award, Joanna Leung Sui Fung. Dans un témoignage émouvant, elle a évoqué son parcours d'apprentissage du chinois, fait de défis, mais aussi de grandes satisfactions. Elle a remercié enseignants, parents et institutions pour leur soutien constant. Elle a également encouragé les plus jeunes à persévérer, à oser parler et à s'ouvrir à la culture chinoise, qu'elle considère comme une véritable «fenêtre sur le monde».

Au-delà des récompenses, la cérémonie met également en avant la richesse culturelle chinoise à travers des performances artistiques. Des élèves ont présenté des danses traditionnelles telles que Blue and White Porcelain et une danse du Xinjiang intitulée Let's dance for joy! ainsi qu'une prestation musicale intitulée Ambitious youth. Ces performances ont apporté une touche festive à un événement à forte portée éducative et diplomatique.

Dans son intervention, le ministre Yeung Sik Yuen a salué le travail et la détermination des élèves, soulignant que la maîtrise des langues, notamment du chinois, représente un atout majeur dans un monde globalisé. Il a mis en avant les perspectives professionnelles offertes par cette compétence, notamment dans les domaines du commerce et des technologies.

Ouverture et rapprochement entre les peuples

Cette cérémonie, qui existe depuis près de deux décennies, illustre la continuité des efforts déployés pour promouvoir la langue chinoise à Maurice. Elle reflète également une volonté commune de renforcer les échanges humains et culturels entre les deux pays. Alors que les lauréats posaient pour la photo de groupe sous les applaudissements, un message clair se dégageait de l'événement : la langue chinoise n'est plus seulement une matière académique, mais un véritable outil d'ouverture sur le monde et de rapprochement entre les peuples.