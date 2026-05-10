Ile Maurice: Motocyclisme - Le Moto Club de Port-Louis organise ce dimanche la 2e épreuve de la saison

Le Moto Club de Port-Louis organise ce dimanche 10 mai 2026 la deuxième épreuve de la saison 2026 du Championnat de Vitesse, sur le circuit aménagé dans la zone de stationnement du Stade Anjalay à Belle-Vue.

La journée de course débutera aux alentours de 9 h et prendra fin vers 17 h. Le Moto Club a enregistré cette fois une forte participation avec plus de 50 pilotes, qui se disputeront la victoire dans cinq catégories différentes.

Les catégories au programme seront les suivantes : Supersport, Maxi Sport, Proto, ainsi que les catégories Cyclo : Patapata Standard et Patapata Modified. Comme d'habitude, le public, les fans, les familles et les amis sont attendus en grand nombre pour assister à ce spectacle hors du commun.