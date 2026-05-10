Tunisie: Derby décisif à Radès - L'EST condamnée à gagner, le CA à un pas du titre

Le choc tant attendu de la 29e et avant-dernière journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel aura lieu demain, dimanche, au stade de Radès à 16h00. L'Espérance ST (60 pts) reçoit le Club Africain (62 pts) dans un derby qui ressemble fort à une finale du championnat.

Avec seulement deux points d'avance au classement, le Club africain (meilleure défense - 9 buts encaissés), abordent ce derby avec un mince matelas, mais ils ont leur destin entre les mains. Une victoire des hommes du doyen des techniciens tunisiens, Faouzi Benzarti, leur assurerait le titre dès cette 29e journée.

En face, l'Espérance, double tenant du titre et meilleure attaque (44 buts), n'a d'autre choix que de l'emporter pour chiper le fauteuil de leader à son éternel rival et aborder le déplacement à Ben Guerdane de l'ultime journée en position de force.

Historiquement, la suprématie revient à l'Espérance ST au nombre de victoires. Avec 58 succès en 143 confrontations, l'Espérance ST affiche une supériorité nette sur son rival qui compte 33 succès. Néanmoins, un autre indicateur, celui des 52 matchs nuls, montre à quel point l'intensité de ce derby bloque souvent les deux équipes dans un rapport de force équilibré.

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Pour ce match décisif, ce chiffre est une piqûre de rappel : un match nul porte le parfum d'une victoire pour le Club Africain et d'une profonde désillusion pour l'Espérance.

Quoi qu'il en soit, l'objectif est le même pour les deux formations tunisoises: Le sacre. Les sang et or aspirent à un 35e titre de champion, les rouge et blanc, eux, briguent un 14e sacre dans la compétition.

Un Duel tactique entre Beaumelle et Benzarti

Le duel tactique entre Patrice Beaumelle et Faouzi Benzarti s'annonce ainsi comme l'une des clés majeures du derby. Les considérations stratégiques devraient prendre le dessus, particulièrement du côté clubiste, où une approche prudente est attendue, le partage des points demeurant un résultat favorable.

Pour l'Espérance, le derby de la capitale revêt une importance capitale dans un contexte marqué, notamment, par l'élimination en demi-finale de la ligue des champions africaine. Pour ce rendez-vous capital, Beaumelle devrait miser sur une certaine continuité en s'appuyant largement sur l'équipe ayant donné satisfaction lors des dernières sorties face au CS Sfaxien et à la JS Omrane, avec néanmoins quelques retouches ciblées.

En défense centrale, Yassine Meriah est annoncé titulaire pour pallier l'absence de Hamza Jelassi, suspendu, et former la charnière avec Tougaï, alors que Ben Ali et Ben Hmida devraient être reconduits dans les couloirs.

Dans l'entrejeu, la tendance actuelle penche vers une titularisation du trio Ogbelu-Rafia-Haj Ali. Toutefois, le staff technique garde plusieurs alternatives sous la main, notamment celle de Chiheb Jebali, dont le profil offensif pourrait être privilégié selon l'animation choisie et en fonction d'une éventuelle titularisation du milieu algérien Koussayla Boualia.

Sur le front de l'attaque, Floryan Danho devrait être chargé de mener la ligne offensive. Quant à la composition définitive du onze, elle demeurera tributaire des derniers arbitrages tactiques de Beaumelle, notamment sur le flanc gauche où Jack Diarra pourrait être préféré au jeune Amenallah Hmidhi. Le technicien français affine encore ses options afin d'adapter son dispositif aux caractéristiques du derby et aux points forts de son adversaire.

De son côté, Faouzi Benzarti devrait, lui aussi, privilégier la stabilité en reconduisant l'ossature alignée lors de la dernière sortie face au Stade Tunisien, avec le retour attendu de Hamza Khadhraoui après avoir purgé sa suspension.

Conscient de l'intensité que tentera d'imposer l'Espérance devant son public, le technicien clubiste devrait mettre l'accent sur la rigueur défensive et l'organisation collective. Le trio du milieu, composé vraisemblablement de Cherimi, Saïdou Khan et Zemzemi, sera appelé à densifier l'entrejeu et à couper les circuits de transmission adverses afin de protéger au mieux la zone du gardien Mouhib Chammakh.

Derrière, le quatuor défensif formé par Shili, Cherifi, Ben Abda et Zaâlouni aura la lourde tâche de résister aux assauts espérantistes et de limiter les espaces dans les couloirs comme dans l'axe. Dans le même temps, le Club Africain devrait miser sur des phases de transition rapides pour exploiter les espaces laissés par les projections offensives adverses. Hamza Khadhraoui et Aymen Harzi seront notamment chargés d'animer les contre-attaques et de servir au mieux Firas Chaouat, actuel meilleur buteur du championnat et principale arme offensive des Rouge et Blanc.

Pour rappel, un trio autrichien composé de l'arbitre principal Christian-Petru Ciochirca, assisté de Maximilian Weiss et Michael Obritzberger, dirigera le derby de dimanche. Leurs compatriotes Harald Lechner et Roland Brandner, seront à la VAR.

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