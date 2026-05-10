Tunisie: Journée de l'Europe - Nafti plaide pour une révision du partenariat tuniso-européen pour l'adapter aux mutations économiques et géopolitiques actuelles

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Mohamed Ali Nafti a souligné, vendredi, à Tunis, l'importance de procéder à une révision et à un rééquilibrage du partenariat tuniso-européen afin de l'adapter aux profondes mutations économiques et géopolitiques actuelles.

Prenant part à la célébration de la Journée de l'Europe, organisée par la Délégation de l'Union européenne en Tunisie, le ministre a considéré, dans ce contexte, que l'Accord d'Association, conclu depuis plus de trois décennies, ne peut plus répondre pleinement aux mutations profondes de l'économie mondiale ni aux répercussions présentes et à venir des conflits en Europe et au Moyen-Orient.

Il à ce titre indiqué que le rééquilibrage de ce partenariat sera possible à travers un meilleur accès au marché européen, le renforcement des investissements à haute valeur ajoutée, le soutien à la transition énergétique et à la transformation digitale, ainsi qu'une intégration accrue de la Tunisie dans les chaînes de valeur internationales.

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Le ministre a souligné que la Tunisie demeure attachée aux principes sur lesquels son partenariat avec l'Union Européenne a été établi, un partenariat historique appelé à évoluer vers une relation plus équilibrée, plus équitable et davantage respectueuse des priorités nationales et des choix souverains de chaque partie.

Il a également exprimé le souhait de voir ce partenariat se hisser à la hauteur du capital humain réel de la Tunisie, dont une bonne partie réside en Europe, et qui a contribué à son développement économique et scientifique.

Le ministre a également plaidé en faveur d'une mobilité plus fluide au profit des étudiants, chercheurs, entrepreneurs et artistes tunisiens, à travers l'allégement des procédures d'octroi des visas, afin de mieux exploiter le potentiel considérable du capital humain de la Tunisie en Europe.

Abordant la question migratoire, Nafti a réaffirmé l'attachement de la Tunisie à une approche globale et équilibrée fondée sur la responsabilité partagée, la promotion des voies de migration légale et la lutte contre les réseaux de trafic de migrants. Il a par ailleurs réitéré le rejet par la Tunisie de toute tentative visant à lui attribuer le statut de pays de transit ou d'installation des migrants irréguliers, tout en réaffirmant son soutien aux programmes de retour volontaire assisté, en tant que le meilleur moyen de préserver la dignité et les droits des victimes.

S'agissant de la dimension régionale du partenariat euro-méditerranéen, le ministre a salué les efforts visant à impulser une nouvelle dynamique à la coopération méditerranéenne, notamment à travers le Pacte pour la Méditerranée, exprimant l'espoir de voir émerger des projets structurants, durables et multidisciplinaires, à même de consolider l'intégration et le développement dans la région.

Il a également rappelé que l'engagement démocratique de la Tunisie procède d'un choix national libre et souverain, ancré dans les institutions de l'État et dans les aspirations légitimes du peuple tunisien à la dignité, à la justice et à la stabilité. Il a souligné que la Constitution tunisienne consacre l'attachement de la Tunisie aux valeurs universelles des droits de l'Homme et aux libertés fondamentales. Il a toutefois insisté sur le fait que l'exercice des droits et libertés ne saurait s'affranchir du respect de la loi et des institutions de l'État.

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