Tunisie: A partir de ce lundi, perturbation et coupure d'eau dans ces zones

À l'approche de la saison touristique, la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) muscle son dispositif technique pour anticiper les besoins de l'été 2026. L'entreprise publique a annoncé le lancement d'une importante opération de maintenance préventive ciblant des infrastructures stratégiques de l'île, notamment la station de dessalement d'eau de mer de Mezraya ainsi que les conduites maîtresses de la délégation de Midoun.

Cette intervention d'envergure, bien que nécessaire pour sécuriser l'approvisionnement futur, ne sera pas sans conséquence pour les usagers. Des coupures sèches sont attendues dès la nuit du lundi 11 mai au mardi 12 mai, à partir de minuit. Les secteurs les plus touchés incluent la délégation de Midoun, la zone touristique, ainsi que plusieurs localités de Houmt Souk telles que Ghiren, Mezraya, Sedghiane, Fatou et l'axe routier menant à Midoun. Le reste de l'île de Djerba devra également composer avec des baisses de pression significatives et des perturbations de service.

Afin de limiter la gêne occasionnée, la SONEDE a mobilisé ses équipes pour un chantier non-stop, fonctionnant 24 heures sur 24. Selon le calendrier prévisionnel, le rétablissement de la distribution se fera de manière progressive à partir du mercredi 13 mai, aux alentours de 20 heures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette interruption de 48 heures, la direction de la société exhorte les habitants et les professionnels du tourisme à prendre leurs dispositions et à constituer des réserves d'eau suffisantes avant le démarrage effectif des travaux.

Lire aussi: Sfax : la SONEDE réussit son pari et divise par deux le gaspillage d'eau