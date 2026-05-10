Tunisie: Ligue 1 - Trois rencontres au menu à partir de 16h00

La 29e journée de la Ligue 1 professionnelle de football se poursuit ce samedi avec la deuxième série de rencontres programmées à partir de 16h00, marquée par trois affiches au potentiel décisif aussi bien pour le haut que pour le bas du classement.

À La Marsa, le Avenir Sportif de La Marsa accueille le Club Sportif Sfaxien. La rencontre sera dirigée par l'arbitre Bassem Belaid, assisté par la technologie VAR confiée à Walid Mansri. Le match sera retransmis sur la chaîne nationale Al Wataniya 1.

Au stade olympique de Sousse, l'Étoile Sportive du Sahel reçoit le Club Athlétique Bizertin. La direction de jeu a été confiée à Houssem Ben Sassi, avec Amir Ayadi à la VAR, dans une confrontation importante pour les ambitions des deux formations.

Enfin, à Zarzis, l'Espérance Sportive de Zarzis affronte le Nedjm El Metlaoui. Le match sera arbitré par Abdelhamid Badr Eddine, assisté par Khalil Jarraya à la VAR.

Cette deuxième vague de la journée pourrait s'avérer déterminante dans la course au classement, à quelques journées de la fin de la saison.

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