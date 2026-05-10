Tunisie: Place Barcelone - La municipalité de Tunis et la SNCFT passent en revue les travaux d'entretien

Une séance de travail consacrée à l'examen des principaux axes de la convention conclue entre la municipalité de Tunis et la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), relative à la maintenance de la place Barcelone, s'est tenue vendredi au siège de la municipalité.

Selon un communiqué des services de l'information de la municipalité, cette convention porte notamment sur la maintenance périodique de la place, les opérations de propreté, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, la signalisation, l'éclairage public ainsi que l'ensemble des interventions visant à améliorer l'aspect urbain de cette place stratégique de la capitale.

La réunion a été présidée par la chargée de gestion de la municipalité de Tunis, Samah Daldoul, en présence du président-directeur général de la SNCFT, Chakib Reguig, de représentants de l'entreprise ainsi que des cadres municipaux concernés.

Les participants ont procédé à la définition précise des engagements de chaque partie, conformément aux normes et procédures juridiques et techniques en vigueur, dans l'objectif de préserver ce service public et d'assurer sa pérennité.

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À l'issue de la séance, une visite de terrain a été effectuée à la place Barcelone afin de suivre l'avancement des travaux de maintenance et des opérations d'entretien.

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