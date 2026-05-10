Tunisie: Dessalement, électricité, fusion - La Tunisie trace ses priorités nucléaires devant l'AAEA

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie a réaffirmé, vendredi à Tunis, son engagement à renforcer la coopération arabe dans le domaine nucléaire pacifique, particulièrement dans la production d'électricité, le dessalement de l'eau de mer et l'exploration des perspectives de la fusion nucléaire.

Intervenant à l'ouverture de la 38e session ordinaire de la Conférence générale de l'Agence arabe de l'énergie atomique (AAEA), Mondher Belaïd, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, également président de la Commission nationale de l'énergie atomique et chef de la délégation tunisienne, s'est prononcé en faveur d'une vision stratégique intégrée pour renforcer le rôle de l'AAEA, améliorer ses performances et élargir la coopération avec les partenaires internationaux.

Il a également réaffirmé l'engagement de la Tunisie à renforcer la coordination nationale multisectorielle entre les structures scientifiques et techniques, en premier lieu le Centre national des sciences et technologies nucléaires (CNSTN) et le Centre national de radioprotection, afin de valoriser l'expertise nationale et de contribuer activement aux programmes régionaux.

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Il a également plaidé pour la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation fondés sur des indicateurs de performance précis, dans le respect des principes de bonne gouvernance, de transparence et d'efficacité.

La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'AAEA, Salem Hamdi, du directeur général du CNSTN, Haythem Sghaier, des chefs et membres des délégations arabes participantes, ainsi que du représentant de la Ligue des États arabes et d'un groupe d'ambassadeurs de pays arabes.

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