Tunisie: Ligue 1 - L'Olympique de Béja menace de boycotter le match contre le CA

Le comité directeur de l'Olympique de Béja (OB) a publié, vendredi soir 8 mai 2026, un communiqué incendiaire sur sa page Facebook. Le club y dénonce avec force « la dégradation de la situation en cette fin de saison, après une longue série d'injustices et un acharnement systématique ayant ciblé l'équipe de manière directe et indirecte ».

Le penalty de la discorde

Le communiqué fustige notamment l'arbitrage du match entre la JS Kairouanaise et l'US Monastirienne. À la 90e minute, l'arbitre aurait accordé un penalty qualifié d'« imaginaire, sans aucun lien avec le football ou l'arbitrage intègre ». Pour l'OB, cette décision a suffi à « basculer le destin de toute une saison et à bafouer les principes d'équité et de saine concurrence ».

Des accusations graves contre la FTF

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La direction du club affirme que le public sportif est témoin depuis plusieurs semaines de campagnes de dénigrement médiatique. Elle pointe également du doigt des « indicateurs dangereux » émanant des instances officielles, citant nommément :

La Direction Nationale d'Arbitrage.

La Fédération Tunisienne de Football (FTF).

Le club dénonce une « tentative flagrante de déterminer à l'avance qui reste en Ligue 1 et qui est relégué », qualifiant la situation de précédent dangereux qui frappe la crédibilité du sport tunisien en plein coeur.

L'ultimatum : Le forfait contre le Club Africain

Face à ce qu'elle considère comme un ciblage délibéré, la direction de l'Olympique de Béja prévient qu'elle ne restera plus silencieuse face aux manipulations « sur le terrain ou en dehors ».

En signe de protestation ultime, le club menace officiellement de ne pas se présenter pour le dernier match crucial du championnat de la Ligue 1 Professionnelle contre le Club Africain.