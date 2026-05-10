Tunisie: Ligue 1 - L'Olympique de Béja menace de boycotter le match contre le CA

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le comité directeur de l'Olympique de Béja (OB) a publié, vendredi soir 8 mai 2026, un communiqué incendiaire sur sa page Facebook. Le club y dénonce avec force « la dégradation de la situation en cette fin de saison, après une longue série d'injustices et un acharnement systématique ayant ciblé l'équipe de manière directe et indirecte ».

Le penalty de la discorde

Le communiqué fustige notamment l'arbitrage du match entre la JS Kairouanaise et l'US Monastirienne. À la 90e minute, l'arbitre aurait accordé un penalty qualifié d'« imaginaire, sans aucun lien avec le football ou l'arbitrage intègre ». Pour l'OB, cette décision a suffi à « basculer le destin de toute une saison et à bafouer les principes d'équité et de saine concurrence ».

Des accusations graves contre la FTF

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La direction du club affirme que le public sportif est témoin depuis plusieurs semaines de campagnes de dénigrement médiatique. Elle pointe également du doigt des « indicateurs dangereux » émanant des instances officielles, citant nommément :

La Direction Nationale d'Arbitrage.

La Fédération Tunisienne de Football (FTF).

Le club dénonce une « tentative flagrante de déterminer à l'avance qui reste en Ligue 1 et qui est relégué », qualifiant la situation de précédent dangereux qui frappe la crédibilité du sport tunisien en plein coeur.

L'ultimatum : Le forfait contre le Club Africain

Face à ce qu'elle considère comme un ciblage délibéré, la direction de l'Olympique de Béja prévient qu'elle ne restera plus silencieuse face aux manipulations « sur le terrain ou en dehors ».

En signe de protestation ultime, le club menace officiellement de ne pas se présenter pour le dernier match crucial du championnat de la Ligue 1 Professionnelle contre le Club Africain.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.