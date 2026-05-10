Tunisie: US Monastir / Club Africain - Sur quelles chaînes suivre la finale de la Coupe de Tunisie de basketball ?

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La salle polyvalente de Radès abrite, ce samedi 9 mai 2026, la finale de la Coupe de Tunisie de basketball entre l'Union sportive monastirienne et le Club africain. Le coup d'envoi est prévu à 16h30, avec une retransmission en direct sur la chaîne nationale 2.

L'Union sportive monastirienne ambitionne de décrocher un septième sacre dans son histoire et de réaliser le doublé cette saison. De son côté, le Club africain espère enrichir son palmarès avec un huitième titre en Coupe de Tunisie, dans une affiche qui s'annonce disputée.

La journée de finales débutera plus tôt avec la finale féminine programmée à 13h00. Elle opposera l'Association sportive féminine de Jammel au Club sportif sfaxien, également diffusée en direct sur la chaîne nationale 2.

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