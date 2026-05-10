Tunisie: Ben Guerdane - Des employés de la Société tunisienne du sel hospitalisés

Plusieurs employés de la Société tunisienne du sel ont été transférés vendredi soir à l'hôpital régional de Ben Guerdane, après une dégradation de leur état de santé consécutive à une grève de la faim.

Selon le secrétaire général du syndicat de l'entreprise, Hassan Naji, les travailleurs observent ce mouvement de protestation pour dénoncer, selon ses termes, une « politique d'indifférence » de la direction face à leurs revendications sociales et professionnelles.

Le responsable syndical a indiqué que les employés concernés n'ont pas interrompu leur activité professionnelle afin d'assurer la continuité de la production, estimant que l'entreprise leur appartient également. Ils poursuivent néanmoins leur mouvement pour réclamer l'amélioration de leurs conditions sociales ainsi que le paiement de salaires impayés, dont les arriérés dépasseraient quatre mois, a-t-il précisé.

Les travailleurs concernés ont été pris en charge par les équipes médicales de l'hôpital régional, tandis que la situation reste suivie de près sur le plan social et syndical.

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