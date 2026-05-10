Tunisie: Le champion Ahmed Ayoub Hafnaoui soutenu officiellement par le Comité olympique tunisien

9 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Comité national olympique tunisien (CNOT) a décidé d'accorder une subvention de soutien spéciale au champion olympique et du monde de natation Ahmed Ayoub Hafnaoui, afin de lui permettre de poursuivre sa préparation dans les meilleures conditions en vue de ses prochaines échéances internationales.

Cette décision a été prise par le président du CNOT, Mehrez Boussayane, qui a également reçu le nageur tunisien ce vendredi matin. Hafnaoui, actuellement en courte période de repos en Tunisie, s'apprête à retourner aux États-Unis pour reprendre son programme d'entraînement sportif ainsi que son parcours académique.

Selon un communiqué du CNOT, ce soutien s'inscrit dans une stratégie d'accompagnement à long terme du champion tunisien, en préparation des prochaines compétitions majeures, notamment les Jeux méditerranéens de Tarente 2026, mais aussi dans une perspective plus large visant les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

À travers cette initiative, la commission nationale olympique entend renforcer les conditions de préparation de l'un des plus grands espoirs de la natation tunisienne et internationale, déjà sacré au plus haut niveau mondial.

Lire aussi: Ahmed Ayoub Hafnaoui vise un record du monde avec Ahmed Jaouadi

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