Sénégal: Rokhaya Ngom Ndao, une entrepreneure à succès, à force d'audace et d'ingéniosité

Dakar — Rokhaya Ngom Ndao a fait un parcours peu ordinaire, à force d'audace entrepreneuriale, dans un environnement économique semé de nombreux obstacles, où les rêves et les ambitions s'éteignent prématurément.

La fondatrice et directrice générale de Marketing, Printing & Systems (MPS) a une expérience de plus de vingt ans dans la communication et le marketing. Le secrétariat d'État chargé des Petites et moyennes entreprises l'a reconnue comme l'une des icônes de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, en la récompensant de son prix du Diamant vert.

Mme Ndao a fait de l'ingéniosité et de l'audace le fil conducteur de son aventure entrepreneuriale. Étudiante en lettres passée ensuite par l'ex-ENSUT, l'École nationale supérieure universitaire de technologie (l'actuelle École supérieure polytechnique de Dakar), elle utilise sa bourse d'études pour démarrer un petit business. Elle achète une machine à coudre et se lance dans la couture.

"Tout a commencé lorsque j'étais encore étudiante à l'ENSUT, où je suivais une formation en marketing et techniques de vente [...] J'ai utilisé ma bourse universitaire pour acheter une machine et commencer à confectionner des tenues que je vendais aux étudiantes", raconte-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rokhaya Ngom Ndao prend rapidement goût aux affaires. Il arrive ce jour où elle reçoit une commande de plus de 200 blouses. C'est le déclic, car le monde de la sérigraphie s'ouvre à elle, à partir de ce moment. "Un de mes frères m'avait trouvé cette commande. On m'avait demandé de poser un logo sur les poches de chaque blouse. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai pris l'engagement de livrer la commande. Je suis allée me renseigner. Il s'agissait de faire de la sérigraphie. Ce métier a changé ma vie", se souvient Mme Ndao.

Pour tenir la promesse de livrer la commande, elle se lance dans une formation en sérigraphie. En acceptant de faire un stage non rémunéré. Vite, Rokhaya Ngom Ndao fait ses preuves. La jeune dame voit ses revenus augmenter progressivement, à force d'engagement, d'ingéniosité et de savoir-faire.

Ses conditions de travail la poussent ensuite à faire un choix décisif en quittant la sécurité relative d'un revenu fixe pour travailler en free-lance. Un pari à risque mais prometteur. "En quatre mois seulement, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de près de trois millions de francs CFA", se rappelle-t-elle.

"Quelques milliers de francs CFA et une machine à coudre"

Grisée par son chiffre d'affaires et nantie d'un diplôme de l'ENSUT, Rokhaya Ngom Ndao structure son business et crée MPS en 2004. Mais la petite entreprise ne connaîtra son véritable essor qu'à partir de 2020. Les débuts sont difficiles. Mais, pour Mme Ndao, chaque obstacle est une opportunité.

Au fil des ans, elle bâtit une entreprise solide, avec un chiffre d'affaires actuellement de 600 millions de francs CFA. MPS se diversifie. Elle comprend plusieurs départements et offre ses services dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. L'entreprise emploie plusieurs dizaines de collaborateurs, signe de son expansion.

Visionnaire, Rokhaya Ngom Ndao se lance très tôt dans la formalisation de sa jeune entreprise et va à la conquête des marchés. Ce choix stratégique lui facilite l'accès aux prêts bancaires. Elle noue des partenariats avec plusieurs institutions financières et ne cesse de renforcer les capacités de développement de son entreprise.

Le parcours de Rokhaya Ngom Ndao et celui de MPS prennent un tournant décisif lorsque l'entrepreneure rencontre les responsables du programme Ellever d'Ecobank Sénégal, destiné à l'encadrement et au financement des petites et moyennes entreprises.

"J'ai été rapidement convaincue du professionnalisme et de la réactivité des promoteurs de cette initiative. J'ai bénéficié d'un financement important, sans garantie immobilière cette fois-ci", témoigne-t-elle.

En même temps que MPS conquiert des marchés, sa patronne suit diverses formations et bénéficie de services de mentorat. Au-delà de ses performances entrepreneuriales, elle s'impose comme une source d'inspiration pour les jeunes entrepreneurs, les femmes surtout. "Oser, se formaliser et persévérer" est sa devise.

"Mon aventure a commencé avec quelques milliers de francs CFA et une machine à coudre. Aujourd'hui, je m'occupe de marchés à plusieurs centaines de millions de francs CFA", se réjouit-elle.

Mme Ndao élargit son horizon. Avec une forte conviction : le rêve a davantage besoin de courage, d'audace et de constance que de moyens financiers pour se réaliser.