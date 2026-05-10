Sénégal: Saraya - Les postes de santé reçoivent une dotation en médicaments d'un montant t de 8 millions FCFA

Kédougou — La mairie de Bembou, dans la région de Kédougou (est), a procédé, samedi, à une importante dotation en médicaments d'un montant global de 8 millions de francs CFA aux différents postes de santé de la commune,l' a constaté APS.

"Cette initiative s'inscrit dans la politique de renforcement de l'accès aux soins de proximité engagée par la municipalité", a déclaré Mady Danfakha, maire de la commune de Bembou.

Il s'exprimait au cours de la cérémonie de remise, qui s'est tenue dans les locaux de la mairie en présence des représentants des infirmiers chefs de poste (ICP).

L'élu local a rappelé que l'engagement de la collectivité territoriale en faveur du bien-être des populations, notamment dans les secteurs sociaux de base comme la santé et l'éducation.

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"Chaque année, le Conseil municipal achète des médicaments pour les postes de santé afin d'améliorer la prise en charge médicale des populations. Cette dotation avait été acquise depuis 2025, mais le processus d'acheminement a connu des retards. L'essentiel aujourd'hui est que les médicaments soient disponibles, surtout à l'approche de l'hivernage", s'est réjoui l'édile.

Il a également annoncé que le même montant de 8 millions de francs CFA est déjà prévu dans le budget 2026, traduisant ainsi la volonté du conseil municipal de pérenniser cet appui au secteur sanitaire.

Au-delà du secteur de la santé, la commune de Bembou multiplie les investissements dans le développement local, selon le maire.

"Au cours de cette semaine, la mairie a procédé à l'implantation du poste de santé de Kondokhou pour un coût de 22 millions de francs CFA. Un périmètre maraîcher destiné aux femmes de Sanéla a également été aménagé pour un investissement de 28 millions de francs CFA", a a-t-il ajouté.

M. Danfakha a souligné que la vision de la commune est axée sur l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers des investissements dans la santé, l'autonomisation des femmes et les infrastructures de base.

"Plusieurs autres actions sont en cours afin de répondre davantage aux besoins des habitants de la commune" a-t-il assuré

Saluant le geste de la mairie, l' infirmier chef de poste de Nafadji, Modou Samb, s'est dit "honoré de recevoir cette dotation qui va beaucoup aider les structures de santé".