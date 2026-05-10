Sénégal: UASZ - Plus de 60 étudiants reçoivent leur diplôme en ingénierie informatique

Ziguinchor — Soixante-trois étudiants des filières licence informatique et ingénierie informatique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ, sud)) ont reçu leurs parchemins, samedi, lors de la troisième édition de la cérémonie de graduation organisée par le département informatique de l'UFR Sciences et Technologies, a constaté l'APS.

La cérémonie a enregistré entre autres la présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, des autorités universitaires et des partenaires du monde professionnel.

Le chef du département informatique, Serigne Diagne, a souligné que cette cérémonie vise à "donner l'exemple aux autres promotions" et à renforcer les liens entre l'université et le secteur professionnel.

Selon lui, la filière ingénierie informatique, créée récemment, en est à sa troisième promotion tandis que la licence MPI (Mathématique, Physique et Informatique) compte sa dix-septième cohorte.

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Il a précisé que sur les 19 étudiants de la licence MPI, 18 ont obtenu leur diplôme, contre un taux de réussite de 100 % pour les 46 étudiants de la filière ingénierie informatique.

S'adressant aux récipiendaires, M. Diagne les a invités à poursuivre leurs études et à miser sur l'auto-emploi dans un contexte marqué par le développement rapide des technologies de l'information et de la communication.

"Une licence ne suffit plus aujourd'hui. Il faut viser le plus loin possible et penser également à créer des emplois", a-t-il déclaré, estimant que les étudiants disposent des compétences nécessaires pour entreprendre et innover.

Le ministre Olivier Boucal a, pour sa part, salué une initiative qui participe à la promotion de l'innovation technologique et de la transformation numérique du Sénégal.

Il a plaidé pour une plus grande confiance envers l'expertise locale, rappelant que le pays a engagé "un vaste projet de transformation numérique" touchant tous les secteurs de la société.

Le ministre a également exhorté les diplômés à associer aux compétences techniques "des qualités de rigueur, de discipline et de savoir-être" indispensables dans le monde professionnel.

Le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde professionnel, le professeur Diene Ngom, a estimé que cette cérémonie traduit la volonté de l'université de valoriser ses diplômés et de rapprocher les étudiants du monde de l'emploi.

Parrain de l'événement, le président du conseil d'administration de Bank of Africa Sénégal, Mor Fall, a insisté sur l'importance des compétences numériques dans les secteurs bancaire et financier, notamment dans les domaines de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, invitant les nouveaux diplômés à "croire en eux" et à poursuivre l'apprentissage tout au long de leur carrière.