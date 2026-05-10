Sénégal: Kanel - Le nouveau préfet s'engage à consolider les réalisations de ses prédécesseurs

Kanel — Le nouveau préfet du département de Kanel, Thierno Souleymane Sow, s'est engagé, samedi, à mobiliser tous les efforts afin de "consolider, voire bonifier les importants acquis réalisés par ses prédécesseurs" à la tête de cette circonscription administrative.

"Prenant toutes les responsabilités qui sont les miennes, je m'engage à mobiliser tous mes efforts afin de consolider, voire bonifier les importants acquis réalisés par mes prédécesseurs, dont mon ami et collègue Cheikh Ahmadou Ndoye, le préfet sortant" ,a dit M. Sow lors de son installation par le gouverneur de la région de Matam, Said Dia.

Pour Thierno Souleymane Sow, précédemment préfet de Vélingara, dans la région de Kolda, a dit ne pas douter que les sous-préfets des deux arrondissements du département, Ouro Sidy et Orkadiéré se mobiliseront à ses côtés pour "conduire ensemble le processus de promotion économique et social" du département.

Il a ajouté qu'il compte également sur le soutien des élus locaux, des associations de femmes, de jeunes, les chefs de service et les responsables de programmes et de projets.

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Le nouveau chef de l'exécutif départemental souligne que la réussite de son action passera nécessairement par la recherche de synergies, l'articulation et l'harmonisation des interventions des uns et des autres.

"Ce qui interdit toute idée et démarche solitaire, car je m'inscris dans cette approche concertée, participative et intégrée que je viens d'indiquer. C'est à cette seule condition que nous pourrons parvenir à valoriser les potentialités du département", a déclaré celui qui fut adjoint au gouverneur de la région de Matam en charge des affaires administratives.

Thierno Souleymane Sow n'a pas manqué de reconnaître que le département de Kanel, de par sa position géographique, constitue un carrefour incontournable de la zoner nord-est du Sénégal.

Les potentialités économiques de ce département, notamment agricoles et minières convainquent plus d'un sur les perspectives de développement de la zone, selon lui.

Son prédécesseur, Cheikh Ahmadou Ndoye, est quant à lui revenu sur les points saillants de son passage dans le département de Kanel entre 2022 et 2026.

Il a notamment cité les améliorations faites dans la gouvernance du secteur minier, avec la mise en place d'une plateforme de dialogue multi acteurs, l'organisation de plusieurs fora communautaires et la création d'un comité de suivi de ces rencontres.

Il a également évoqué la hausse des aménagements dans le domaine agricole atteignant 4 500 hectares en 2025, la production de riz, l'expérimentation de la culture du blé, entre autres.