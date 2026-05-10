Sénégal: Pont de Rosso - Un taux d'exécution des travaux de 50%, selon Déthié Fall

Rosso-Sénégal — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a annoncé samedi que les travaux du pont de Rosso atteignent 50% d'exécution, exhortant les entreprises à tout mettre en oeuvre pour une livraison d'ici le 31 décembre.

"Nous voulons voir ce chantier être achevé à la fin de cette année. Un seul jour de plus ne sera toléré. Le taux d'exécution global des travaux est actuellement estimé à 50 %. Nous vous fixons comme objectif intermédiaire un niveau d'avancement de 90 % en novembre", a-t-il déclaré au terme d'une visite de terrain effectuée en compagnie du ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, Ely Ould El Veireck.

M. Fall a salué les progrès notés depuis sa dernière mission de suivi, relevant une meilleure mobilisation du personnel ainsi qu'un déploiement plus important de la logistique sur le chantier.

"On sent qu'il y a un chantier, que le personnel est mobilisé ainsi que la logistique", a notamment dit le ministre sénégalais.

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Il a toutefois mis en garde les entreprises en charge des travaux, leur faisant comprendre que les autorités n'accepteront aucun glissement sur les délais ni sur les recommandations techniques formulées lors des précédentes missions de contrôle.

Déthié Fall a ainsi invité ces entreprises à poursuivre les travaux et à mobiliser leurs équipes 24 heures sur 24 afin de respecter les engagements pris.

Il a également demandé au chef du projet et aux entreprises engagées sur le chantier de veiller à l'application intégrale des recommandations issues des missions de supervision.

Le ministre a en outre salué l'implication des différentes parties prenantes dans le suivi du chantier, évoquant des concertations régulières entre les autorités sénégalaises et mauritaniennes pour assurer une meilleure coordination des travaux de cette infrastructure reliant les deux pays.