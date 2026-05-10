Sénégal: Kaolack - L'antenne régionale de l'ANPS officiellement installée

Kaolack — L'antenne régionale de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) de Kaolack (centre) a été officiellement installée samedi au cours d'une cérémonie qui s'est tenue dans les locaux du stadium Lamine Guèye de la capitale du Saloum, après l'élection du bureau, le 14 novembre 2025, a constaté l'APS.

Le président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune, celui de l'ANPS, Abdoulaye Thiam, à la tête d'une forte délégation du bureau national de la structure médiatico-sportive, l'ancien reporter sportif de Radio Sénégal, El Hadji Diop alias Sa Thiomby, les acteurs du mouvement sportif local ainsi que le directeur régional de la jeunesse et des sports, Ibrahima Niass Diao, ont pris part à cette activité.

Ce dernier a salué l'engagement constant des acteurs de la presse sportive en faveur de la promotion du sport sénégalais, dans leur rôle essentiel de valorisation des différentes disciplines sportives, des athlètes et des politiques publiques en matière de jeunesse et de sport.

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"Aujourd'hui, l'installation de cette antenne régionale constitue une étape importante pour notre région. Elle traduit la volonté de rapprocher davantage les professionnels de la presse sportive des réalités locales, mais également de renforcer la visibilité des initiatives sportives menées à Kaolack et dans l'ensemble du Saloum", a déclaré Ibrahima Niass Diao.

D'après lui, cette région regorge de talents, de potentialités et d'initiatives sportives remarquables, ajoutant que des compétitions scolaires aux "navétanes" (championnat national populaire), en passant par les disciplines fédérales et les activités de jeunesse, ce territoire vit au rythme d'un dynamisme sportif constant.

Il a cependant souligné que ces performances et ces efforts méritent d'être mieux connus, mieux documentés et davantage médiatisés.

"C'est justement là que réside toute l'importance de la mission de l'antenne régionale de l'ANPS de Kaolack. Une presse sportive professionnelle, responsable et engagée contribue non seulement à informer, mai également à éduquer, sensibiliser et inspirer la jeunesse. Elle participe à la promotion des valeurs de citoyenneté, de discipline, de fair-play et de cohésion sociale que véhicule le sport", a indiqué M. Diao.

"Au-delà de notre mission, qui est d'informer, nous voulons aussi apporter notre contribution à la bonne marche du sport de notre terroir, son développement et son rayonnement. Par exemple, si nous avons notre mot à dire sur la progression d'une discipline sportive ou sa régression, nous le ferons parvenir aux acteurs concernés. Si une discipline sportive mérite appui, nous sommes prêts à aller saisir les autorités compétentes pour qu'elles réagissent", a pour sa part indiqué Abdoulaye Diagne, président de l'antenne régionale de l'ANPS de Kaolack.

Selon lui, l santé des joueurs fait partie des préoccupations de la structure. Pour cela, "nous envisageons de nouer des partenariats avec certaines structures sanitaires pour permettre aux sportifs de se faire soigner en cas d'ennui de santé. Car, comme nous le savons tous, de nos jours, la mort subite est très fréquente dans les cadres où se déroulent les manifestations sportives", a-t-il dit.